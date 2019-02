OMICIDIO ROZZANO | IPOTESI ALTRE VITTIME Nonno-orco in trappola? ' Meritava di morire'

OMICIDIO ROZZANO - il killer 'Ho avuto un blackout'/ Abusi sulla nipotina da 2 anni : Il killer autore dell'Omicidio di Rozzano durante l'interrogatorio "Ho avuto un blackout". Gli Abusi sulla nipote andavano avanti dal 2016

OMICIDIO ROZZANO - c'è ipotesi trappola : 16.11 Il 63enne ucciso dal suocero due giorni fa a colpi di pistola,e che era indagato per presunti abusi sulla nipotina, potrebbe essere stato 'attirato' da Napoli, dove si era trasferito quando era emersa in famiglia la vicenda delle presunte violenze, a Rozzano (Milano), dove era ospite negli ultimi giorni di uno dei figli. Da quanto si è saputo,inquirenti e investigatori stanno indagando anche su altri soggetti del 'clan familiare', e non ...

OMICIDIO ROZZANO - la vittima potrebbe essere caduta in una trappola : Il 63enne ucciso dal suocero due giorni fa a colpi di pistola, e che era indagato per presunti abusi sulla nipotina, potrebbe essere stato 'attirato' da Napoli, dove si era trasferito quando era emersa in famiglia la vicenda delle presunte violenze, a Rozzano (Milano), dove era ospite negli ultimi giorni di uno dei figli. Da quanto si è saputo, inquirenti e investigatori stanno indagando anche su altri soggetti del 'clan familiare', e non ...

OMICIDIO a Rozzano : forse una trappola : ANSA, - MILANO, 27 FEB - Il 63enne ucciso dal suocero due giorni fa a colpi di pistola, e che era indagato per presunti abusi sulla nipotina, potrebbe essere stato 'attirato' da Napoli, dove si era ...

OMICIDIO a Rozzano - confessa il killer : 'Vendetta per abusi sessuali su mia figlia' : Sarebbero stati i presunti abusi sessuali commessi dal 63enne Antonio Crisanti su sua figlia a spingere il pregiudicato 35enne Emanuele Spavone e il complice Achille Mauriello , di 27 anni, a ...

OMICIDIO a Rozzano - ha confessato l'assassino : è l'ex genero della vittima. Ha agito con un complice : Quel che certo è che anche la vittima aveva legami con il mondo della malavita,, ha dichiarato agli inquirenti di non aver premeditato il delitto ma di aver agito dopo aver incontrato l'ex suocero ...

Milano : OMICIDIO ROZZANO - fermati i due killer (2) : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Nel corso dell'interrogatorio, durato tutto il pomeriggio, il 35enne Emanuele Spavone ha confessato di essere l'autore materiale dell'omicidio, senza però chiarire altre circostanze, come ad esempio il luogo dove avrebbe gettato la pistola dopo aver compiuto l'agguato.

Milano : OMICIDIO ROZZANO - fermati i due killer : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto per omicidio volontario aggravato e porto di arma da fuoco in concorso, i due uomini che ieri hanno ucciso il 64enne Antonio Crisanti, a Rozzano, nell'hinterland di Milano. I due, che si erano costituiti nella mattina

OMICIDIO supermarket di Rozzano - l'ex genero killer ha confessato : 'Molestava mia figlia' : Ci sarebbero dei presunti abusi sessuali su minore dietro al terribile Omicidio di Antonio Crisanti. L'uomo, 63 anni, è stato freddato ieri nel parcheggio di un supermercato a Rozzano (popoloso centro alle porte di Milano). Oggi, si sono costituiti due uomini: Emanuele S., 35 anni e Achille L., 26 anni, entrambi di origini napoletane (come la vittima, ma da tempo residenti nel milanese). Colui che ha premuto il grilletto, è l'ex genero di ...

OMICIDIO a Rozzano - confessa il killer : «Aveva abusato della mia bambina» Video|Foto : Il 35enne si è costituito insieme con il suo complice, un 27enne, che guidava il motorino. L’uomo assassinato, A. C., 63 anni, era indagato per presunte violenze sessuali sulla nipotina di pochi anni

Milano : OMICIDIO ROZZANO - carabinieri stanno ascoltando testimoni : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Continuano le indagini sull'omicidio di Antonio Crisanti, il 64enne ucciso ieri a Rozzano, nell'hinterland milanese, da un 35enne che contro di lui ha esploso quattro colpi di arma da fuoco. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni per tentare di ricostruire i motivi

OMICIDIO a Rozzano - confessano i killer : 'Vendetta per abusi sessuali su una bimba' : Sarebbero stati i presunti abusi sessuali commessi dal 63enne Antonio Crisanti su una bambina a spingere il pregiudicato 35enne Emanuele Spavone e il complice Achille Mauriello , di 27 anni, a ...

Rozzano - due uomini si costituiscono per l’OMICIDIO del 63enne : “Abusava di una bambina” : Una vendetta per punire un uomo accusato di pedofilia. A meno di 24 ore dall’omicidio avvenuto poco prima delle 18 nel parchetto accanto al supermercato “Il Gigante” di Rozzano, a sud di Milano, due uomini si sono costituiti ai carabinieri. Il primo, 35 anni, ha dichiarato di essere colui che ha sparato i cinque colpi di una calibro 9×21 contro Antonio C., 63 anni, ex suocero. Quattro colpi sono arrivati a segno. Il ...

OMICIDIO ROZZANO - il killer si costitusce : 'Ho agito perché aveva abusato di minori' : Lo avrebbero freddato per aver abusato di una bambina. Queste le prime indiscrezioni riguardo l'Omicidio avvenuto ieri a Milano nel parchetto accanto al supermercato "Il Gigante" di viale Lazio, a ...