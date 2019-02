Obsidian ha diversi team al lavoro su vari progetti

eurogamer

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il CEO diFeargus Urquhart ha avuto un bel po' da dire in una nuova intervista con Game Informer su The Outer Worlds, il gioco di ruolo fantascientifico che lo studio sta attualmente sviluppando, e sulla recente acquisizione da parte di Microsoft. Ha anche parlato di un paio di cose nuove su cui stanno lavorando idi sviluppo dello studio, suggerendo che anche se The Outer Worlds non ha ancora una data di uscita,ha già gli occhi su un sequel."Abbiamo ildi The Outer Worlds, che è la maggior parte del nostrodi sviluppo", afferma Urquhart. "Abbiamo un piccolo gruppo di persone che stanno finendo Pillars of Eternity, e poi abbiamo altri duealsu altre cose."Non si parla più di questo - l'intervista si concentra chiaramente su Microsoft e The Outer Worlds - ma non è troppo difficile immaginare che una di queste "cose" di cui parla Urquhart ...

Eurogamer_it : #Obsidian e i diversi progetti in cantiere. -