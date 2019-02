“La città ha bisogno di meno burocrazia e più capitali privati”

L’Italia vota contro la riforma sul copyright : “La direttiva mette a rischio i diritti dei cittadini” : L’Italia ribadisce il suo «no» alla riforma europea del copyright . Il governo ha vota to contro il testo approvato la scorsa settimana dal tavolo negoziale tra le tre istituzioni Ue. Ma non è bastato, visto che la proposta ha ottenuto la maggioranza al Coreper, l’organismo che riunisce i rappresentanti permanenti dei 28 governi....

Autonomia - M5s Puglia : “Guai a creare cittadini di serie A e B”. Centinaio : “La riforma è nel contratto” : “Guai alla creazione di un contesto in cui ci sono cittadini di serie A e di serie B, espressamente vietato dalla Costituzione”. L’intervento riguarda la questione della riforma sull’ Autonomia delle regioni e arriva dagli otto consiglieri regionali della Puglia del Movimento 5 stelle. In una nota, in linea con quanto sostenuto negli ultimi giorni dai colleghi al governo, gli otto rappresentanti, tornano a parlare del ...

Reddito di cittadinanza - lettera di Luigi Di Maio : “La scintilla che mancava al Sud del Paese” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio scrive una lunga lettera ai giornali del Sud Italia per spiegare alcuni aspetti del Reddito di cittadinanza: "Non è solo una carta prepagata, la misura serve per far incontrare domanda e offerta di lavoro e serve per incoraggiare gli imprenditori ad assumere".Continua a leggere