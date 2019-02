Gian Battista | lite con Gianni Sperti e Gemma La De Filippi sbotta a Uomini e Donne

Uomini e Donne - quasi rissa tra Gemma e Gian Battista - interviene Maria : 'Superi i limiti' : La puntata odierna del trono over di Uomini e Donne è stata davvero super accesa. Nel corso del talk show infatti, Gemma Galgani e Gian Battista hanno avuto un diverbio così acceso da sfiorare la rissa. Nel caso specifico, Gemma ha accusato l'uomo di essere falso e finto per tutto quello che ha combinato con Claire. Il cavaliere, allora, ha perso il controllo ed ha iniziato a sbottare contro la dama. I due si sono alzati in piedi e sono arrivati ...

Uomini e Donne diventa Quarto Grado con il plastico del caso Gianbattista - Claire (video) : Tina Cipollari si reinventa giornalista di cronaca nera e tinge di giallo lo studio di Uomini e Donne, il dating show che accompagna la dieta televisiva del pubblico di Canale 5 da quasi 23 anni. Lo speciale di Segreti e delitti in prima serata del 26 febbraio deve aver lasciato qualche strascico nel daytime della rete, tanto che la vulcanica opinionista della trasmissione di Maria De Filippi ha deciso di inforcare la cartella che tiene sempre ...

Gianni Sperti Svela Un Retroscena su GianBattista e Claire! : Gianni Sperti indispettito dalla presenza di Claire e GianBattista a Uomini e Donne Over, rivela che cosa ne pensa di loro dopo essersi resi protagonisti di oscuri piani orditi ai danni del programma! Uomini e Donne: Gianni Sperti non crede alla versione di Gian Battista e Claire! Qualche giorno fa a Uomini e Donne Over è stato smascherato un complotto ordito da Gian Battista Ronza e Claire Turotti. Chi segue assiduamente il programma sa che i ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti sul caso Gian Battista/Claire : "Non credo a nessuno dei due" : E' uno dei casi che sta tenendo banco nel trono over di Uomini e Donne. Gian Battista e Claire sono al centro di una bufera per un presunto accordo su cosa dire e fare in trasmissione. Nelle scorse puntate il filmato in cui i due sono stati inchiodati sul fatto ha fatto parlare i social e Maria de Filippi ne ha tratto le sue conclusioni: "Direi che siamo a posto così. Quel filmato purtroppo per voi parla troppo chiaro".E se la conduttrice ...

Uomini e Donne : Gian Battista chiama la Polizia per risalire all'autore del video : Il caos scoppiato a Uomini e Donne che ha investito Claire e Gian Battista non si arresta, anzi. Il cavaliere, dopo la diffusione del video che lo ritrae in compagnia di Claire in un bar, intenti a mettersi d'accordo, si è rivolto alla Polizia. Secondo l'uomo, infatti, il video sarebbe stato girato da qualche professionista, non si tratterebbe di un filmato amatoriale. Per questo motivo potrebbe essere stato manomesso e montato ad hoc da ...

Uomini e Donne - irrompe la polizia : un terrificante sospetto sul video di Gian Battista e Claire : Roba da matti a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, dove interviene addirittura la polizia. Il tutto dopo la truffa di Claire e Gian Battista: l'ex corteggiatore, dopo il pandemonio, ha infatti scelto di chiamare in causa niente meno che la Polfer. Secondo Gian Battista, infatti, il fi

Uomini e Donne - la De Filippi a Claire e Gian Battista : 'Io non caccio - sta a voi' : Nel corso della precedente puntata di Uomini e Donne è scoppiata una vera e propria bufera. Maria De Filippi ha invitato al centro dello studio nuovamente Claire e Gian Battista. I due protagonisti, dopo essere stati smascherati dalla redazione in quanto si mettevano d'accordo su cosa dire, hanno chiesto di tornare per chiarire la loro posizione. La conduttrice ha dato loro la possibilità di difendersi, tuttavia, ciò che hanno rivelato, non ha ...

Gian Battista E CLAIRE/ Uomini e Donne Trono Over : "Siamo andati dalla Polizia!" : GIAN BATTISTA e CLAIRE tornano a Uomini e Donne dopo la segnalazione della scorsa settimana. GIANni Sperti e la De Filippi hanno da ridire