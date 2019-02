surface-phone

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Nel corso della settimana scorsa abbiamo assistito all’annuncio di due dispositivi che hanno inaugurato l’arrivo sul mercato di una nuova categoria di device: i dispositivi pieghevoli.Samsung Fold e Huawei Mate X sono i nomi dei primi due dispositivi con displayentrati in commercio. Grazie al loro display flessibile, sarà infatti possibile utilizzare ilallo stesso tempo come smartphone, come tablet e perchè no …come PC!Ma è davvero questo ciò che vuole il mercato?Mentre assistiamo all’evoluzione dei foldable devices, allo stesso tempo troviamo una nuova categoria che sembrerebbe voler rientrare nel mercato deimobili : stiamo parlando dei dispositivi con la tastiera fisica.A far notizia quest’oggi non è Apple, nè Xiaomi e nè tanto meno Huawei; il brand emergente che vi presentiamo oggi è F(x)tec ...

