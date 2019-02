Eredità Sordi,assolti autista e altri 8

Assolto l'exdi Alberto, Arturo Artadi, e le altre otto persone imputate nel processo sull'dell'attore perchè il fatto non sussiste. I nove imputati erano accusati di avere messo in atto un raggiro ai danni di Aurelia, sorella dell'attore,morta nel 2014 a 94 anni. Circonvenzione di incapace e ricettazione i reati contestati a vario titolo dal pm Eugenio Albamonte. Al centro del contendere una donazione di 2,3 milioni fatta al personale di servizio.(Di giovedì 28 febbraio 2019)

