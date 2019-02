Dentix arriva nella Capitale e apre il suo 50esimo centro ad alta specializzazione

romadailynews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) L’inaugurazione della nuova clinica odontoiatrica avverrà il prossimo venerdì 1° marzo e prevede l’assunzione di almeno 10 professionisti del territorio tra personale amministrativo e medico.rafforza così la sua presenza nelitaliano, dove l’accesso alle cure odontoiatriche è inferiore alla media nazionale di due punti percentuale. Il nostro obiettivo: ampliare ulteriormente sul territorio l’offerta dei servizi odontoiatrici, con professionalità, multidisciplinarietà e costi accessibili per tutti.Roma –, azienda leader a livello nazionale ed internazionale nel settore della cura dentale,ancheedla sua seconda clinica nel Lazio. Il nuovoodontoiatrico adsarà inaugurato venerdì 1° marzo in via Tiburtina 384, in uno stabile di 300 mq in un condominio ad uso prevalentemente residenziale di nove piani ...

