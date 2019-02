Uomini e Donne | Stefano pizzicato con una bionda che non è Pamela

Gossip Uomini e Donne : Teresa Langella insidia Lorenzo Riccardi? : Teresa Langella tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a UeD Ieri si sono svolte le registrazioni dell’ultima puntata serale di Uomini e Donne. Nonostante il “no” di Andrea Dal Corso, Teresa Langella sarà tra i protagonisti del Trono Classico a sostenere Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez al castello. Oltre alla tronista partenopea, la puntata di venerdì prossimo vedrà in scena anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La ...

Valentina Dallari - ex tronista di Uomini e Donne : 'Anoressica per avere più followers' : Valentina Dallari è stata oggetto di un recente servizio de Le Iene in cui è stato portato alla luce uno degli effetti disastrosi della deriva social. Valentina ha così raccontato il dramma dell'anoressia, una malattia nata, a suo dire, dalla smania di avere qualche seguace in più su Instragram. Valentina Dallari e il tunnel dell'anoressia L'ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista a Le Iene. Aveva solo 21 anni quando è ...

Striscia la notizia - Nino Castanotto di Uomini e Donne aggredisce Stefania Petyx : Stefania Petyx, l’inviata di Striscia la notizia, è stata aggredita dal cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Nino Castanotto, accusato di non aver pagato alcuni suoi ex dipendenti. Il tg satirico di Antonio Ricci, come già nei giorni passati, è tornato a Messina, dove l’uomo ha il ristorante, per chiedergli chiarimenti e la situazione è degenerata. Catanotto si è scagliato infatti contro l’inviata di Striscia, ...

Anticipazioni Uomini e donne : in arrivo uno speciale dedicato a Lorenzo e la Dionigi : Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono riusciti a conquistare i telespettatori di Uomini e donne grazie alla simpatia che ha caratterizzato il loro percorso televisivo. Tale affetto è rispecchiato dagli ascolti della puntata dedicata alla scelta, che è riuscita a sbaragliare la concorrenza di Sanremo Young. Non solo: la neo-coppia negli ultimi giorni continua ad attirare l'attenzione del pubblico dei social network, ansioso di conoscere i loro ...

Uomini e Donne - rumor trono classico : IVAN e LUIGI - ecco le loro scelte! : Nelle scorse ore sono state registrate le scelte di IVAN Gonzalez e LUIGI Mastroianni, che verranno trasmesse venerdì 1° marzo in prima serata su Canale 5 nello speciale di Uomini e Donne. Scopriamo dunque insieme come si sono conclusi i percorsi dei due tronisti nel programma di Maria De Filippi. Uomini e Donne rumor: IVAN ha scelto SONIA Stando a quanto indicano le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, IVAN ha voluto conoscere al di ...

Uomini e Donne Over - Ida Platano Si Confessa : Ha il Cuore in Frantumi per Riccardo Guarnieri! : A Uomini e Donne Trono Over, Ida Platano non si rassegna all’idea di aver completamente perso Riccardo Guarnieri. In un’intervista, racconta l’evolversi delle sue delusioni per aver creduto di aver trovato l’uomo giusto per lei. Le parole che non lasciano spazio all’immaginazione! Uomini e Donne: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, un amore tormentato da gelosie e profondi dubbi! Nelle ultime puntate Uomini e Donne ...

Anticipazioni Uomini e Donne sulla scelta : possibile rifiuto di Natalia ad Ivan : Venerdì, 1 marzo, in programma la messa in onda dell'ormai nota scelta di Uomini e Donne. Nonostante manchi ancora qualche giorno alla messa in onda della puntata, già trapelano le prime indiscrezioni. Il ragazzo dovrà scegliere tra lei e Sonia ed è possibile che Natalia rifiuti il bel tronista spagnolo Ivan, secondo ciò che affermano le Anticipazioni. U&D, spoiler puntata: probabile due di picche per Ivan La scelta di Ivan sarà il tema del ...

Anticipazioni Uomini e donne serale 1 marzo : la risposta di Sonia e Irene sarebbe positiva : Sarà una puntata serale diversa dalle precedenti quella che attenderà i telespettatori di Uomini e donne il 1° marzo. A differenza di quanto accaduto le scorse settimane, infatti, l'appuntamento sarà concentrato su due tronisti alle prese con un weekend in villa e con la festa di fidanzamento in un castello medievale. I protagonisti dell'appuntamento del prossimo venerdì saranno Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, ognuno dei quali dovrà togliersi ...

Uomini e Donne - incidente stradale per Nilufar Addati : il racconto sui social : La ex tronista ha raccontato la sua disavventura conclusa con un grande spavento e qualche danno all’auto

Uomini e Donne anticipazioni : Rocco dà un ultimatum a Gemma : Gemma Galgani ha ancora dei dubbi su Rocco Fredella a Uomini e Donne Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45 su Canale5, dovrebbe andare in onda il Trono Over. Dopo due appuntamenti centrati su tronisti e corteggiatrici, in vista della scelta in prima serata di venerdì, oggi Maria De Filippi dovrebbe tornare a parlare del segmento senior della trasmissione. Al centro della puntata del Trono Over ci ...

