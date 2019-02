agi

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Un'attività commerciale o professionale che offre i suoi servizi sul mercato non può pretendere di sottrarsi al giudizio del pubblico. Con questa motivazione il tribunale civile di Roma (con due pronunce diverse) ha dato torto al titolare di una clinica di chirurgia estetica (condannato a pagare le spese legali) che sosteneva di avere il diritto che la sua attività non fosse visualizzata e recensita dagli utenti nella scheda My Business, perché considerava alcune recensioni diffamatorie e voleva che chefosse ritenuta responsabile in quanto hosting provider 'attivo'.Che cosa è My Business My Business che permette di visualizzare, tra i risultati di ricerca, una scheda con le informazioni su un'attività commerciale e le recensioni degli utenti. Secondo quanto spiegato dallo studio legale che ha assistito, "il tribunale ha sottolineato come la ...

