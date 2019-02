Posto di blocco 2019 | Carabinieri e Polizia | cosa controllano e come agire

termometropolitico

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)difare aldiIldiè una delle operazioni distradale più comunemente utilizzate dalle autorità preposte al controllo della circolazione stradale.di: sempre meglio fermarsi A meno che non si venga fermati per un motivo specifico – si procede con le luci spente di notte oppure si ricercano una o più persone in particolare etc… – il controllo a undiè volto ad accertare il possesso e la correttezza dei documenti necessari alla circolazione. Insomma, agli automobilisti – o motociclisti – basta essere in regola da questo punto di vista per non incorrere in problemi con la legge.In ogni caso, cioè anche se non si è in regola per qualche motivo – ci si è scordati la patente a casa, per esempio – è sempre bene fermarsi e ...

fla_gbc : @ArditoAspetto @Daniele_83SS @giudiiiiiiiii @AvvPaoletto @ego_sono Ho cannato. Non lo passate il posto di blocco - fla_gbc : @ArditoAspetto @Daniele_83SS @giudiiiiiiiii @AvvPaoletto @ego_sono Mantenete quel minimo di dignità che vi consente… - MAlborali : RT @Bart__Alex: Renzi: orgoglioso di avere traghettato in Italia 700mila clandestini Africano travolge posto di blocco, militari sparano h… -