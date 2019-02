Meghan Markle ripesca una giacca dal suo guardaroba pre-duchessa

vanityfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)e lariciclata di J. Crewe lariciclata di J. Crewe lariciclata di J. Crewe lariciclata di J. Crewe lariciclata di J. CrewIeri è stata l’ultima giornata di visita in Marocco pere il Principe Harry che, tornati a Londra, si stanno preparando per la cerimonia per i 50 anni di investitura del Principe Carlo. Il tour reale – l’ultimo prima della nascita del prossimo royal baby – prima di concludersi, ha fatto tappa alla Federazione reale degli sport equestri in Marocco, dove i due futuri genitori hanno appreso del programma di sviluppo del paese per sostenere i bambini con bisogni speciali attraverso la terapia animale.Una gita a cui i duchi di Sussex hanno partecipato nelle loro vesti più casual, ovvero jeans grigi e bomber nero per il ...

Corriere : Meghan, il guardaroba dei tre giorni in Marocco è costato quasi 129 mila euro - glamouritalia : In Marocco, la duchessa di Sussex ha detto sì a un tatuaggio portafortuna per celebrare i suoi sette mesi di gravid… - zazoomblog : Kate Middleton e Meghan Markle le foto delle cognate - #Middleton #Meghan #Markle #delle -