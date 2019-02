Lazio-Roma | le probabili formazioni | ballottaggio Romulo-Marusic | recupera Manolas

Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Come ogni anno, il Derby della Capitale rappresenta una partita a sé.arrivano alla stracittadina in due momenti di forma completamente opposti: i biancocelesti vengono dal pareggio ottenuto nella semifinale d'andata di Coppa Italia, ma non vincono da 3 partite in tutte le competizione, mentre i giallorossi hanno vinto le ultime 4 gare mettendosi in un'ottima posizione sia in campionato sia in Champions League.La sfida si giocherà allo Stadio Olimpico questo sabato 2 marzo, ancora da definire ufficialmente l'orario da parte del prefetto che oggi comunicherà la propria decisione per organizzare al meglio il servizio d'ordine. Per adesso il match è in programma alle 20.30, e sarà in diretta su DAZN....

acmilan : ?? Rome On to the next: the Rossoneri on their way to face Lazio In viaggio verso Roma, pronti alla sfida di… - ESA_Italia : L'immagine da satellite, del 5 febbraio, mostra un pennacchio di sedimento di 28km nel Mar Tirreno, dovuto alle int… - IndianRegista : Sassuolo ? ? ? Empoli ? ? Sampdoria ? ? Milan ? ? Parma ? ? Frosinone ? ? Udinese ? Genoa ? Manchester United ? S… -