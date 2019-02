HoloLens | proteste dei dipendenti per l’accordo militare

surface-phone

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Una protesta lanciata daiMicrosoft attacca il colosso per la scelta di firmare un accordo per l’utilizzo diin campoProtesta e dettagli La protesta riguardasiglato, per il valore di 480 milioni di dollari, tra Microsoft e l’esercito americano.siglato nel novembre 2018 stabilisce il supporto di visori per la realtà aumentata per “aumentare la letalità e migliorare l’efficienza di azione”. Grazie a delle versioni modificate del programma sarà quindi possibile simulare sul campo dei possibili pericoli o unità ostili e lavorare sui tempi di reazione dei soldati.Microsoft hanno reagito a quest’accordo con la creazione di una lettera aperta indirizzata al CEO Satya Nadella. La protesta è partita come un messaggio su una bacheca interna, per poi essere inoltrato alle differenti divisioni Microsoft nel mondo. La coalizione ...

