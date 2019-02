Evoluzione di Paramount Channel - si chiamerà Paramount Network : Tanti auguri a Paramount Channel, che compie tre anni e festeggia con un'Evoluzione non da poco. A partire dal prossimo sabato 16 marzo, il canale Paramount Channel in onda sul 27 del digitale terrestre verrà chiamato Paramount Network.Lo scopo è quello di renderlo ancor più internazionale, in sinergia con gli altri canali Paramount nel mondo. Così, nasce l'idea di un cambio nome e logo, e di un arricchimento di palinsesto con la proposta ...