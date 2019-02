Ciclismo su pista | Mondiali 2019 | si apre il programma con gli inseguimenti | occhio allo

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 oggi (27 febbraio) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : oggi (mercoledì 27 febbraio) si svolgerà la prima giornata di gare dei Mondiali di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Questa rassegna iridata si aprirà con le qualificazioni degli inseguimenti a squadre nella sessione pomeridiana, mentre in quella serale si assegneranno le prime medaglie nella velocità a squadre e nello scratch femminile. Le gare odierne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Filippo Ganna - Letizia Paternoster e gli inseguimenti per sognare : Si apre domani, mercoledì 27 febbraio, l’appuntamento più atteso della stagione per il Ciclismo su pista. A Pruszkow, in Polonia, andranno infatti in scena i Mondiali 2019. L’Italia punta senza dubbio a recitare un ruolo da protagonista nella rassegna iridata dopo aver brillato nelle tappe di Coppa del Mondo con diversi risultati di prestigio. L’obiettivo della Nazionale guidata dai Commissari Tecnici Dino Salvoldi e Marco ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Filippo Ganna e Letizia Paternoster guidano una squadra competitiva : Da domani diciassette azzurri andranno a caccia delle medaglie ai Mondiali di Ciclismo su pista di Pruszkow (Polonia). La Nazionale italiana guidata da Edoardo Salvoldi e Marco Villa, si presenta a questa rassegna iridata con una formazione molto competitiva, che punta ad essere grande protagonista e ripetere l’ottima prestazione dello scorso anno, quando ad Apeldoorn arrivarono sei medaglie. Andiamo quindi ad analizzare ai raggi X i convocati ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : È iniziato il conto alla rovescia per i Mondiali di Ciclismo su pista, che si svolgeranno da mercoledì 27 febbraio a domenica 3 marzo a Pruszkow (Polonia). La stagione si chiuderà con la rassegna iridata, in cui i migliori atleti del mondo si sfideranno per conquistare il titolo. L’Italia si presenterà con una squadra competitiva e punterà a ripetere l’ottima prestazione della scorsa edizione, chiusa con un bottino di sei medaglie. Come di ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Filippo Ganna e Letizia Paternoster guidano una spedizione agguerrita : Saranno 17 gli azzurri impegnati ai Mondiali di Ciclismo su pista in programma a Pruszkow, in Polonia, dal 27 febbraio al 3 marzo: Davide Cassani, su indicazione di Edoardo Salvoldi e Marco Villa, commissari tecnici della Nazionale, ha diramato l’elenco completo degli atleti impegnati nella rassegna iridata. La formazione azzurra sarà composta da nove donne e otto uomini: NAZIONALE DONNE Alzini Martina Bigla Team Balsamo Elisa G.S. Fiamme ...

Ciclismo su pista - Qualificazioni Tokyo 2020 : i ranking olimpici aggiornati. Italia vicina al pass negli inseguimenti e nell’omnium : Con la tappa cinese di Hong Kong dello scorso fine settimana si è conclusa la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. In attesa dell’appuntamento più importante della stagione, ovvero i Campionati Mondiali in programma dal 27 febbraio al 3 marzo a Pruszkow in Polonia, prosegue con ottimi risultati il percorso di qualificazione della Nazionale Italiana ai prossimi Giochi olimpici di Tokyo 2020. La principale novità della prossima ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Lavoro per la Milano-Sanremo. In pista l’Italia è da medaglia olimpica” : Elia Viviani ha appena vinto la Cadel Evans Great Ocean Road Race e il velocista azzurro ha parlato proprio di questo successo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Qui ci tenevo a vincere per almeno un paio di motivi. Primo perchè è una delle poche classiche del World Tour che posso vincere, che abbia storia o no poco mi importa. Con Amburgo e Plouay fa già un buon bottino. Poi c’erano due secondi posto dell’anno ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo - Martina Fidanza domina nello scratch ad Hong Kong : Bellissima vittoria di Martina Fidanza nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: grande prestazione della bergamasca nello scratch Martina Fidanza si concede il bis nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. nello scratch femminile, la bergamasca ha dominato la sua prova dopo essere stata leader a Cambridge la scorsa settimana. Alle spalle della 19enne azzurra, si sono ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : Martina Fidanza trionfa ancora nello scratch! Letizia Paternoster sfiora il podio nell’omnium : Martina Fidanza conquista la seconda vittoria consecutiva nello scratch nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. La 19enne bergamasca ha dimostrato ulteriormente il suo grandissimo talento e dopo essersi imposta a Cambridge la scorsa settimana, centra ora uno spettacolare bis ad Hong Kong. Una prova che è stata caratterizzata dal tentativo in solitaria della francese Coralie Demay, che è stata però ripresa dal gruppo a due giri dalla fine. La ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Pista - Italia - bronzo per la coppia Confalonieri-Balsamo : ... argento al Belgio Ancora un podio per le azzurre in questa seconda giornata di gare della sesta ed ultima tappa di Coppa del Mondo , in corso ad Hong Kong. Dopo un esordio d'oro con le vittorie dei ...