Youtube vs No-vax | nessuna concessione pubblicitaria

: Vaccini, Youtube toglie la pubblicità sui video No vax - patrinelli : Vaccini, Youtube toglie la pubblicità sui video No vax - valeh89 : La no vax che sta fra i miei contatti di fb si arrabbia perché youtube ha messo al bando le pubblicità no vax. Taccio, è meglio. - GiuseppeBunone : RT @WRicciardi: Vaccini, Youtube mette al bando i video dei no vax -

(Di martedì 26 febbraio 2019) No-vax ancora nel mirino sociale. Questa volta èa dire la sua: la stessa azienda ha annunciato - in un comunicato su Buzz News - di bloccare e rimuovere i contenuti comprendenti inserti pubblicitari No-vax; quest'ultimi non sarebbero in linea con la politica della piattaforma video, in quando divulgherebbero materiale "pericoloso e dannoso".La pulce nell'orecchio Il problema si è presentato quando alcuni inserzionisti hanno ritirato la propria collaborazione con la piattaforma, dato che la diffusione dei loro prodotti veniva accompagnata ad inserzioni No-vax; sono al momento sette gli inserzionisti che hanno minacciato di togliere le loro pubblicità. Tra queste troviamo Vitacost, il quale ha rinunciato alla collaborazione conda martedì scorso; in effetti, la nota più dolente starebbe nell'aver constatato che le pubblicità associate al No-vax erano tutt'altro che ...