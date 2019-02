Venezuela,Messico offre sede a dialogo

Il presidente del, Adres Manuel Lopez Obrador, ha offerto la disponibilità del proprio Paese comedi un tavolo di colloqui "tra le parti in conflitto" in, per trovare una "soluzione pacifica" alla crisi. Tra i diplomatici e leader convocati per il ruolo di intermediari potrebbe esserci "anche Papa Francesco", ha sottolineato Obrador, ricordando che il ruolo di mediazione era stato offerto anche dall'Uruguay e da altri attori di prestigio.Ilnon ha riconosciuto Guaidò come presidente ad interim.(Di martedì 26 febbraio 2019)

