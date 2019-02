Messina | blitz nel quartiere Giostra | cinque arresti per traffico di stupefacenti

“Matteo - alzati” : scatta il blitz ma il superlatitante di mafia Messina Denaro non c’è : I carabinieri hanno intercettato la frase il 24 marzo del 2016. A parlare è un uomo arrestato nel corso di un blitz contro la mafia a Trapani. Dopo aver registrato l'invito ad alzarsi, i militari hanno organizzato un blitz per arrestare la primula rossa: ma il superboss non era in quel casolare.Continua a leggere