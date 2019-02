L' editoriale

Il gruppo editoriale GeMS acquisirà il 51 per cento della casa editrice Newton Compton : GeMS, il secondo più grande gruppo editoriale italiano, acquisirà il 51 per cento della casa editrice Newton Compton, specializzata in edizioni di classici molto economiche e narrativa di intrattenimento. L’acquisizione avverrà entro il 15 marzo. Vittorio Avanzini, che fondò Newton Compton nel

editoriale Sora - lo 'pseudo reddito di cittadinanza' della maggioranza e la riorganizzazione 2.0 : ... non resta altro che reclamare "più procedimenti disciplinari" per i dipendenti, nell'ottica di un regime del terrore che zittisca tutti, dando vita ad una politica "dell'inquisizione" che niente ...

Tutto quello che i giochi possono imparare dal surrealismo - editoriale : Uno dei pezzi forti della mostra videoludica Design, Play, Disrupt al V&A non è un gioco e neppure un interessante progetto di design, ma “La firma in bianco”, un dipinto del surrealista belga René Magritte, in prestito dalla National Gallery of Art di Washington. Il dipinto è arrivato a Londra per mostrare a tutti un riferimento presente in Kentucky Road Zero, l'adventure game pubblicato nel 2013 da Cardboard Computer. Per quanto possa ...

La VR ci insegna il privilegio della vista - editoriale : Mio zio è cieco, ma forse non del tutto (non credo che la cecità funzioni così per tutti). Credo che riesca a vedere le luci e le forme, non abbastanza però da poterne fare un uso pratico. Quello che sono riuscito a dedurre, anche se la mia è una comprensione davvero molto limitata, è che la cecità ha diverse forme. Uno s'immagina che l'esperienza di cecità di mio zio (che amo moltissimo e sento vicino nonostante la distanza geografica) dovrebbe ...

SEIF – Società editoriale Il Fatto si quota in Borsa! : SEIF ha deciso di quotarsi sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana per raccogliere proventi che serviranno a supportare la strategia di sviluppo secondo un approccio sempre più digitale e nell’ottica di una diversificazione del portafoglio di prodotti, con particolare attenzione alla produzione televisiva e allo sviluppo della piattaforma di contenuti per la TV “Loft”. Nell’ambito della quotazione, chiunque può aderire all’offerta pubblica di ...

Repubblica - l'assemblea di redazione approva il piano editoriale di Carlo Verdelli : Il progetto del direttore, illustrato mercoledì ai giornalisti, passa con 296 sì, 13 no e 6 schede bianche

La refrattarietà al cross-play ci ricorda la vecchia (e cattiva) Sony - editoriale : Per tutto quello che Sony ha fatto di buono in questa generazione (e dopotutto ha fatto davvero un sacco di cose buone), capita ancora che sia soggetta ad occasionali sbandamenti: momenti in cui gli atteggiamenti pro-consumatori e pro-sviluppatori, che tanto sono serviti per il successo di PlayStation 4, si squarciano per ricordarci quanto una volta Sony fosse pessima nel mantenere quelle relazioni.Il caos scatenato attorno alle funzionalità ...

L'editoriale del neodirettore Carlo Verdelli su Repubblica : "Il 2019 non sarà bellissimo - faremo in modo che non diventi bruttissimo" : "Il 2019 non sarà un anno bellissimo per l'Italia, ma faremo di tutto perché non diventi bruttissimo". Si chiude così il primo editoriale di Carlo Verdelli su Repubblica, nelle vesti di nuovo direttore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari."Come giornalista, non sono un figlio di Repubblica e non mi sono formato in questa scuola. Ma sono cresciuto anch'io, professionalmente e non solo, in sintonia con il lungo percorso ...

Mario Calabresi - l'editoriale di addio a Repubblica : attacco a Lega e Movimento 5 stelle : Viviamo in un' Italia isolata nel mondo: un risultato ottenuto in tempi record, senza che questo abbia portato alcun giovamento, perseguito solo per dinamiche elettorali interne, per gonfiare i ...

Monopoli-Juve Stabia - L'editoriale di StabiAmore - Magazine Pragma : Dunque il modulo è il 4 3 3 contro una squadra di casa, allenata da Scienza e molto forte come lo Stabia in difesa, ma con qualche assenza in attacco. Lo Stabia nel primo tempo costruisce poco, ma ...

EA non ha preannunciato Apex Legends per paura - editoriale : "Stiamo sviluppando un gioco free to play, sostanzialmente con un sistema di loot box, dopo essere stati acquisiti da EA, e non è Titanfall 3. È la ricetta perfetta per un piano marketing che facesse andare tutto a rotoli, quindi perché farlo? Abbiamo solo pubblicato il gioco e lasciato che gli utenti ci giocassero."Quando le notizie riguardo Apex Legends si sono diffuse nel weekend prima dell'uscita, eravamo sinceramente emozionati. Non tanto ...

Nintendo ha finalmente iniziato a ragionare come Sony e Microsoft - editoriale : I nodi, alla fine, vengono sempre al pettine. Così si dice e così sembra che anche per Nintendo sia arrivato il momento di comprendere che, forse, Sony e Microsoft non hanno poi sbagliato quando hanno iniziato a evolvere la loro offerta software. Non soltanto giochi completi: contenuti aggiuntivi, servizi su abbonamento. Massimizzare una proprietà intellettuale, poi, significa anche esplorare altri modi di supportare i propri personaggi (e il ...

I franchise sono la risposta finale - editoriale : Se vogliamo mantenere una lunga carriera noi sviluppatori di videogiochi dobbiamo smettere di pensare ai nostri titoli come a oggetti artistici autonomi. Al contrario dobbiamo iniziare a pensarli come a dei franchise.Ho completato più di 50 progetti come imprenditore e consulente e a mio avviso è chiaro come la maggior parte di noi brami la realizzazione di un singolo, fantastico gioco in cui inserire tutto il possibile e poi passare oltre verso ...

La guerra dei servizi sta arrivando e Sony non vuole mancare - editoriale : Anche Sony cede al fascino dei servizi, del suo PlayStation Network. D'altronde quando la tua piattaforma online genera in un anno da sola quanto un tuo concorrente (Nintendo) raccoglie di ricavi attraverso tutti i suoi comparti, è difficile non pensare che sia meglio cavalcare l'onda. Così Sony ha annunciato che dal 1 aprile a capo di Sony Interactive Entertainment ci andrà Jim Ryan (già vicepresidente di SIE), mentre l'attuale presidente, John ...