Dead Cells | l' enorme DLC Rise of the Giant protagonista di un nuovo video

Arriva anche su console l'aggiornamento Pimp My Run di Dead Cells : Motion Twin ha lanciato un nuovo aggiornamento per le versioni console di Dead Cells, portando una serie di interessanti implementazioni tra cui i 60 FPS su Nintendo Switch.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, quella su Nintendo Switch è un'aggiunta decisamente gradita dai giocatori, anche considerando il frame rate non perfettamente granitico che aveva afflitto la versione lanciata sulla console Nintendo.Ebbene la nuova patch ...

Il gameplay dell'fps/horror Witchfire si allontana da Call of Duty e Destiny per alcuni punti in comune con Dark Souls e Dead Cells : Come ormai accade da un paio di mesi, gli sviluppatori di The Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter) tornano a parlare del proprio nuovo progetto, un interessante fps con elementi horror che non dovrebbe arrivare sul mercato prima del 2020 ma che comunque sta incuriosendo non poco soprattutto grazie a un primo trailer di assoluto impatto.Witchfire torna a far parlare di sé questa volta svelando alcune idee alla base del gameplay e ...

Dead Cells non avrà un sequel : Dead Cells è stato uno dei titoli più apprezzati del 2018, basti pensare che questo titoli indie ha vinto il premio come miglior gioco action ai The Game Awards 2018. Nonostante questo sembra che non riceverà un sequel. Come riporta TWINFINITE, il game designer del gioco Sébastien Bénard ha affermato durante una recente intervista che non è previsto un sequel di Dead Cells:"Parlando di sequel, sappiamo per certo che non è una buona idea spremere ...