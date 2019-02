Cardinale Pell condannato per pedofilia in Australia

Il Cardinale George Pell condannato per pedofilia : è uno dei collaboratori di Papa Francesco : Il cardinale australiano George Pell è il più alt funzionario della Chiesa Cattolica ad essere stato condannato per violenza sessuale sui minori: i fatti risalgono a quando era arcivescovo di Melbourne. Pell è Capo della Segreteria per l'Economia.Continua a leggere

Condannato per pedofilia il Cardinale Pell - ministro delle finanze vaticane : È stato giudicato colpevole di abusi sessuali su due 13enni. Il cardinale George Pell, «ministro» dell’Economia vaticano in congedo, ora rischia fino a 50 anni di carcere per pedofilia....

Condannato per pedofilia il Cardinale Pell - ministro delle finanze vaticane : Pell è in congedo dal suo importante ruolo in Curia - quello di prefetto della Segreteria per l'Economia - dal giugno 2017, in accordo con il Papa che gli aveva concesso di lasciare Roma per volare ...

Pedofilia. Condannato il Cardinale Pell : 03.46 Pedofilia. Condannato il cardinale Pell Il cardinale George Pell, consigliere finanziario di Papa Francesco e ministro dell'Economia vaticano, è stato giudicato colpevole da un tribunale in Australia di abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni e rischia fino a 50 anni di carcere. L'alto prelato era accusato di aver ...

Pedofilia - condannato in Australia il Cardinale Pell : rischia 50 anni di carcere : Melbourne - Il cardinale George Pell , principale consigliere finanziario di papa Francesco e ministro dell'Economia vaticano, è stato giudicato colpevole da un tribunale in Australia di abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni e rischia fino a 50 anni di carcere. Il prelato, di 77 anni, era accusato di ...

Pedofilia - condannato il Cardinale Pell : Il cardinale era stato consigliere finanziario di Papa Francesco e ministro dell'economia del Vaticano fino a quando nel 2016 ha preso un congedo indefinito per affrontare le accuse in Australia. ...

Pedofilia - condannato il Cardinale George Pell in Australia : Il principale consigliere finanziario di papa Francesco -formalmente è ancora a capo della Segreteria per l'Economia- ed ex ministro dell'Economia vaticano delle Finanze della Santa Sede è il più ...

Pedofilia. Condannato il Cardinale Pell : 03.46 Il cardinale George Pell, consigliere finanziario di Papa Francesco e ministro dell'Economia vaticano, è stato giudicato colpevole da un tribunale in Australia di abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni e rischia fino a 50 anni di carcere. L'alto prelato era accusato di aver abusato dei due minori quando era arcivescovo a Malbourne negli anni Novanta. Pell, 77 anni, è stato giudicato colpevole lo scorso dicembre. Il tribunale aveva ...

Il Cardinale Pell colpevole di pedofilia : l'ex Tesoriere vaticano abusò di due ragazzini : Il cardinale George Pell, principale consigliere di Papa Francesco ed ex ministro dell'Economia vaticano, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di due ragazzini...

Vaticano Papa Francesco spreta il Cardinale McCarrick : gay e pedofilia - la sentenza 'inappellabile' : ... McCarrick diventa il prelato cattolico di più alto rango ad essere spretato , ma si attende ancora l'esito in Australia dei due processi in cui è coinvolto il prefetto per l'Economia, George Pell , ...