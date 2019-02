Ambiente | Mattarella | ' tutela territorio interesse primario per Italia'

Ambiente - Mattarella : “Tutela del territorio interesse primario per l’Italia” : “I mutamenti climatici rappresentano la sfida cruciale di questo periodo. Collegato a questo è il tema della cura del territorio, che realizza l’interesse prioritario per l’Italia. Non soltanto perché la cura del territorio riguarda la bellezza del nostro Paese, patrimonio riconosciuto in ogni parte del mondo, ma anche sotto il profilo economico, per il nostro sviluppo“. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, ...