18 anni di governo della Lombardia | spiegati

Il campione di longevità in governo festeggia 125 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Fitch - Salvini : non mi interessa la fantascienza. Di Maio : governo durerà 5 anni : Gli fa eco l'altro vicepremier, Di Maio , che parlando con i cronisti a Termini Imerese dice: "Ogni politica che stiamo portando avanti ha una prospettiva di 5 anni, non sono quindi d'accordo con ...

Diciotti - 41 migranti chiedono risarcimento danni al governo italiano : Diciotti, 41 migranti chiedono risarcimento danni al governo italiano Sono assistiti da uno studio legale e hanno chiesto al premier Conte e al ministro dell'Interno Salvini una somma tra i 42mila e i 71 mila euro Parole chiave:

Governo fra Sudamerica e sinistra anni Settanta : 'I grillini sono, come li chiamo io, 'domandisti', sono una corrente degenerata del keynesianesimo' dice Riccardo Puglisi, docente di economia all'università di Pavia. I loro sforzi si sono ...

Di Maio dopo l'Abruzzo : «M5S non è finito - il governo durerà cinque anni» : Mea culpa Di Maio su un eccesso di improvvisazione del Movimento, ma il leader pentastellato non demorde e dopo il flop Abruzzo rilancia. Nei due giorni dopo le elezioni «ho riflettuto. Mi...

Di Maio : "Nel M5s ci sono problemi ma non siamo finiti e il governo durerà cinque anni" : Sul Blog delle Stelle il capo politico del movimento fa il punto dopo l'esito delle elezioni regionali in Abruzzo che hanno visto trionfare il centrodestra, seguito dal centrosinistra: "Dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di presentarci"

Di Maio : 'Governo non cadrà e durerà 5 anni' : " Il MoVimento 5 Stelle oggi è l'unico argine a Berlusconi ministro della giustizia o dell'economia ", ha affermato in un passaggio del suo intervento sul blog delle Stelle, il leader del M5S. "Ci ...

Di Maio sul blog M5S : «Questo governo durerà 5 anni - mettetevi l'anima in pace» : Il Movimento 5 Stelle oggi è l'unico argine a Berlusconi ministro della Giustizia o dell'Economia». Lo scrive Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle. Il vicepremier M5S punta il dito: «Ogni ...

Di Maio : "Il governo durerà 5 anni Noi unico argine a Berlusconi" : "C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il governo. Questo finché ci sarò io non avverrà. I nostri iscritti hanno votato il contratto di governo e io ho dato la mia parola agli italiani che si va fino in fondo. Questo governo durerà... Segui su affaritaliani.it

Il governo australiano è stato sconfitto in un voto alla Camera bassa : non succedeva da 78 anni : La Camera dei rappresentanti – la Camera bassa del Parlamento australiano – ha approvato una proposta di legge che permetterà ai richiedenti asilo che si trovano al largo delle coste australiane di ricevere trattamenti medici in Australia. La legge, che

Conte - abbiamo 4 anni di governo davanti : STRASBURGO, 11 FEB - "E' dal primo giorno che sento previsioni su una crisi di governo ma queste sono state sempre contraddette". M5S e Lega "possono avere a volte opinioni diverse ma hanno dato prova ...

Manovra - la Ue : 'Il governo ha corretto la traiettoria ma i danni erano già stati fatti' : La traiettoria di bilancio dell'Italia era sbagliata, e prima che venisse corretta grazie al negoziato con l'Ue 'i danni all'economia erano già stati fatti'. Così il commissario europeo per il Mercato unico e vice presidente dell'esecutivo di Bruxelles, Valdis Dombrovskis. 'Abbiamo rivisto al ribasso le stime di crescita e ...

Dombrovskis : iniziale manovra governo ha già fatto danni a economia Italia : L'Italia deve fare scelte di bilancio responsabili considerando il rallentamento economico in corso, ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, secondo il quale la prima ...

"Il Governo ha corretto la manovra - ma ormai i danni erano già stati fatti" : La traiettoria di bilancio dell'Italia era sbagliata, e prima che venisse corretta grazie al negoziato con l'Ue "i danni all'economia erano già stati fatti": Così il commissario, Valdis Dombrovskis. "Abbiamo rivisto al ribasso le stime di crescita e bisogna dire che anche in precedenza avevamo detto che la traiettoria di bilancio scelta non aiutava fiducia, stabilità finanziaria, ha portato all'aumento dei tassi, al calo di ...