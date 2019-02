Stadio Roma | il deputato Roberto Giachetti è pessimista

Roma - il premier all'inaugurazione della nuova sede : 'Io tifoso - presto cantiere Stadio' : tifosissimo da sempre della Roma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Lo ha rivelato all'inaugurazione della nuova sede del club giallorosso a cui ha presenziato. Dopo aver abbracciato Totti, ...

Stadio Roma - Raggi : 'Il progetto è fatto bene' : 'Il nuovo progetto dello Stadio della Roma è fatto bene. È un progetto che punta a portare a Roma 800 milioni di euro di investimenti privati e posti di lavoro'. Così il sindaco di Roma, Virginia ...

Stadio della Roma - Grancio (demA) : “Progetto che non sta in piedi - revocare subito interesse pubblico” : Roma – “E’ irresponsabile approvare un progetto che non sta in piedi, come ha confermato persino una relazione tecnica commissionata appositamente per dimostrare il contrario”. Secondo il Politecnico di Torino quel quadrante della città si dovrebbe ‘congelare’ per due ore per consentire gli eventi allo Stadio, mentre sono affidati ad un ‘libro dei sogni’, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, ad oggi non approvato e non ...

Lo Stadio della Roma divide la maggioranza grillina : Roma. A spaventare e dividere il M5s capitolino in questi giorni non c’è solo Ama. Dopo la pubblicazione del parere del Politecnico di Torino sui flussi di traffico nell'area di Tor di Valle, torna in agenda lo stadio della Roma. Oggi l’Assemblea capitolina gli dedicherà un consiglio straordinario.

Sospesa seduta straordinaria Stadio della Roma : dov’è Raggi? : Roma – “Dov’e’ la sindaca? I cittadini hanno eletto Virginia Raggi”. Proteste dell’opposizione in Assemblea capitolina e subito Sospesa la seduta straordinaria sul progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle. Oggetto delle rimostranze l’assenza dall’Aula della sindaca di Roma, Virginia Raggi, firmataria tra l’altro della convocazione consiliare inviata ai capigruppo, che avrebbe dovuto ...

Stadio Roma - Frongia : 'Berdini dice che va in Procura se arriva l'ok - ma ci è già stato ' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Lo Stadio della Roma è di nuovo al centro dell'attenzione. Oggi Daniele Frongia , assessore allo Sport della Capitale, è intervenuto ai microfoni dei cronisti a margine della conferenza stampa di presentazione della Maratona di Roma per parlare del futuro impianto di Tor di Valle , e non solo. ...

Retromarcia sulle barriere del Civitelle - Gravina : 'Tornerà uno Stadio all'inglese' : Nel caso specifico di Agnone, nelle prossime settimane, come preannunciato dall'ufficio tecnico del Comune altomolisano, in programma la riunione della commissione spettacoli che, a quanto pare, ...

Stadio Roma - la Raggi conferma : “Si farà. Super investimento” : Stadio Roma, aggiornamenti – In casa Roma oltre alle vicende sportive dei giallorossi tiene banco, forse da fin troppo tempo, il caso legato al nuovo Stadio. Da anni si parla dell’impianto che dovrà andare a sostituire l’Olimpico, Stadio fin troppo difficile da Raggiungere per i tifosi e con evidenti problemi sia di parcheggio che di […] L'articolo Stadio Roma, la Raggi conferma: “Si farà. Super investimento” proviene da Serie A News ...

Stadio Roma - nella chat 'Famo sto stadio' favori ai politici e incarichi : 'Ho sempre saputo che finanziasse la politica in generale, non in particolare un partito'. Contasta ha parlato anche del Soprintendente Francesco Prosperetti, che ha archiviato la proposta di vincolo ...

Roma : il 2 aprile attesa udienza preliminare processo su Stadio Roma : Roma – Il prossimo 2 aprile, davanti al gup di Roma, Costantino De Robbio, si svolgera’ l’udienza preliminare del procedimento legato all’indagine sul nuovo stadio della Roma. Quindici le persone per le quali la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio, in particolare l’imprenditore Luca Parnasi, il consigliere regionale di Fi ed ex vicepresidente della Pisana, Adriano Palozzi, l’ex assessore regionale ...

Nuovo Stadio Roma - Pallotta vicino all’acquisto dei terreni : terreni Nuovo stadio Roma – Si sta per compiere un passo importante in casa Roma, in direzione del tanto agognato stadio di proprietà. James Pallotta, presidente del club giallorosso, sta infatti per acquistare da “Eurnova” i terreni su cui poi verrà costruito l’impianto di Tor di Valle. Questo, quantomeno, è quello che filtra dall’incontro andato […] L'articolo Nuovo stadio Roma, Pallotta vicino all’acquisto dei terreni è stato ...

Pelonzi : ribadiamo volontà di visionare atti inerenti Stadio della Roma : Roma – “Contrariamente all’ipotesi di distruzione di tutta la documentazione, prevista nel contratto che lega Roma Capitale al Politecnico di Torino, ribadiamo ancora una volta la necessita’ che tutti questi atti siano prima visionati dagli organi competenti dell’Assemblea capitolina che e’ a tutti gli effetti una controparte del contratto stipulato”. Cosi’, in una nota, il capogruppo del Pd del ...

Stadio Roma - domani la riunione per definire il contratto di cessione del progetto : La Roma è reduce dal successo contro il Porto che ha aumentato la consapevolezza in casa giallorossa. Nel frattempo è prevista per domani a Boston una riunione operativa per definire il contratto di cessione del progetto e dei terreni di Tor di Valle dal proponente, Eurnova, al presidente della Roma, James Pallotta. Ci sarà una delegazione di Eurnova formata dall’ad Giovanni Naccarato e da Riccardo Tiscini, il prezzo ...

Serie A Roma - Stadio : Eurnova da Pallotta per il passaggio di proprietà : Roma - Si terrà domani a Boston una riunione operativa per definire il contratto di cessione del progetto e dei terreni di Tor di Valle dal proponente, Eurnova , al presidente della Roma , James ...