Scuola | assunzioni docenti ultime notizie | a settembre si rischia il tracollo

Quota 100 - 40mila posti vacanti nella Scuola : senza assunzioni le classi diventano alveari : Tra Quota 100 e legge Fornero il prossimo anno scolastico rischia di vedere oltre 40mila in meno tra docenti e personale amministrativo ai nastri di partenza. Per evitare che le classi di studenti si trasformino in alveari, è urgente l'assunzione di nuovo personale: al vaglio del governo un emendamento che permetterà di stabilizzare i precari di terza fascia.Continua a leggere

Scuola - assunzioni - mobilità e pensioni Quota 100 ultime notizie : si rischia l”effetto domino’ : La direttrice generale dell’Inps, Gabriella Di Michele, ha rilasciato un’intervista al quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, all’interno della quale ha spiegato che le oltre 52mila domande pervenute sin qui all’Inps per richiedere il pensionamento anticipato con Quota 100 sono in linea con le attese. Scuola, pensioni Quota 100, Inps: ‘Nessun ritardo, pronti i programmi di calcolo’ In merito alle ...

Scuola - boom Quota 100 inutile per turn over se non c'è piano assunzioni : Nonostante il boom di adesioni a Quota 100 , nel settore della Scuola il turnover non sembrerebbe possibile , se non partirà un piano straordinario di assunzioni per abilitati e idonei con 36 mesi di ...

Scuola - assunzioni docenti 2019/20 ultime notizie : ‘Si riaprano le Gae’ per evitare supplenze record : Le dichiarazioni dell’onorevole Luigi Gallo, presidente della VII Commissione della Camera, in merito ai pensionamenti con Quota 100, hanno acceso il dibattito politico. Il deputato del Movimento Cinque Stelle parla di 50mila possibili pensionamenti tra docenti e personale Ata e auspica la possibilità di numerosi rientri, per tutti coloro che presenteranno la domanda di mobilità. Il sindacato Anief, a questo proposito, ha voluto lanciare ...

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : riapertura Gae - le parole di Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Repubblica’, all’interno della quale si è parlato anche di assunzioni docenti e di graduatorie. La domanda provocatoria dell’intervistatore: ‘Le graduatorie ad esaurimento vuole esaurirle? Come Renzi?’. La risposta di Bussetti: ‘Lo dice il nome stesso: graduatorie ad esaurimento, a un certo punto si tira ...

Luigi Di Maio su Buona Scuola - classi pollaio e nuove assunzioni : le parole del vicepremier : In una lettera inviata a molti quotidiani del Centro e Sud Italia, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto fare il punto della situazione dopo l’approvazione del Reddito di Cittadinanza, che entrerà in vigore a partire da aprile. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha toccato anche il tema della Scuola. Di Maio: “Smantelleremo la Buona Scuola a partire dalle classi pollaio” Nel dettaglio, Di Maio ha rimarcato ...

Concorsi Scuola e assunzioni docenti ultime notizie - Bussetti : ‘Porte aperte ai giovani laureati’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è tornato a parlare di reclutamento docenti e di Concorsi, sottolineando, ancora una volta, come si potrà ottenere la cattedra di ruolo solo ed esclusivamente tramite i Concorsi. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità, Bussetti ribadisce che, attraverso la Legge di Bilancio 2019, il Governo Conte ha aperto le porte della scuola ‘ai giovani laureati che vogliono ...

Scuola primaria - 12.000 assunzioni in arrivo per l’educazione fisica : assunzioni grazie all’educazione fisica alla Scuola primaria: il ddl approvato il 18 dicembre scorso ha dato il via libera all’educazione motoria in orario curricolare, diversamente da come si era deciso in precedenza. Il testo adesso attende l’approvazione in Senato. Il testo prevede anche la costituzione di un gruppo di educazione motoria e sportiva formato dai docenti di educazione motoria, che avrà la funzione di programmare, ...