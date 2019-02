Salvini | un ministro non può visitare un detenuto per portare solidarietà Per legge

La Caritas cestina il decreto Sicurezza del ministro Salvini : ... la cura di relazioni di prossimità e solidarietà per contrastare una cultura dell'esclusione e dello scarto; un'azione di advocacy e di partecipazione politica a difesa dei più poveri fondata sulla ...

A Parma scritte minatorie contro il Ministro Salvini. Solidarietà della Lega Umbria : Certe situazione non dovrebbero esistere, questo è il risultato di una politica denigratoria e non costruttiva dell'opposizione che, a tutti i livelli non interagisce su dinamiche politiche, ma solo ...

"Spara a Salvini" - scritte contro ministro : "Sono indignato per questa istigazione alla violenza, ovviamente non mi fanno paura e mi aspetto condanna da tutto il mondo della politica, della cultura e dell'informazione. Vedremo..." dice Salvini.

Bari - Salvini al comizio con l'imprenditore che uccise rapinatore : i genitori della vittima querelano il ministro : Giacomo Buonamico, 23 anni, fu colpito mentre scappava dalla stazione di benzina: Enrico Balducci, ora segretario provinciale della Lega, è stato condannato a tre anni e otto mesi. I parenti offesi dalle frasi: "Nella prossima vita deve cambiare mestiere" e "Rimborso zero per i...

Berlusconi - Salvini e Meloni insieme a Cagliari. Siparietto sulla Tav tra il Cavaliere e il ministro : "Anche oggi siamo qui, tutti insieme, in una conferenza stampa unitaria del centrodestra. In Abruzzo ha portato bene, speriamo lo stesso in Sardegna". Lo ha detto Giorgia Meloni, aprendo la conferenza stampa con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Dopo l'Abruzzo quindi, i tre leader del centrodestra si ritrovano insieme anche a Cagliari alla vigilia delle elezioni regionali in Sardegna.Salvini però, rispondendo alla domanda se l'eventuale ...

Nave Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Conte e Salvini. Il ministro 'Mi faccio una grassa risata' : Anche per loro, così come per Salvini, secondo il procuratore Zuccaro, la decisione di non far scendere i migranti va ascritta ad una scelta politica e dunque non costituisce reato. Così come è stato ...

Matteo Salvini - il retroscena : Giorgia Meloni entra nel governo - Guido Crosetto ministro della Difesa : Se la crisi economica che sempre più si sta delineando dovesse mettere in crisi il governo giallo-verde, lo stesso esecutivo sarà costretto ad allargare la maggioranza e in questo scenario, scrive Augusto Minzolini su Il Giornale, non solo si fa sempre più concreta l'ipotesi di una manovra correttiv

Scritte razziste - mamma del senegalese : «Salvini condanni». Il ministro : «Rispetti richiesta sicurezza» : Un nuovo episodio razzista - Scritte fatte, ed è la seconda volta, sul muro di casa di una coppia di Melegnano, nel Milanese che ha adottato un giovane senegalese - ha avuto oggi una coda...

Figlia del diplomatico Nord Corea rimpatriata - M5s - Pd e Leu : Salvini riferisca in Parlamento Ministro Moavero : verifiche in corso : ... una giovane incolpevole che, nonostante dovesse essere tutelata in Italia, rischia di essere persino torturata da uno dei peggiori regimi al mondo. Ho già attivato la Farnesina per avere tutte le ...

'Bu' a comizio di Salvini - denunciati due ragazzi : Mura (PD) attacca il ministro (VIDEO) : Matteo Salvini, nelle ultime ore, è stato al centro di un paio di vicende che lo hanno visto a stretto contatto con persone che non hanno manifestato particolare apprezzamento nei confronti del suo operato. Prima è toccato ad un adolescente che lo ha invitato ad incrementare la politica di accoglienza per i migranti, poi ad una ragazza che, senza troppi problemi, gli ha detto in faccia che lo ritiene una "m...a letale". Arriva sempre dalla ...

La Bari che vota Lega a tavola con Salvini : 350 manager e prof pagano 80 euro per gustare ricci e burrata con il ministro : Al centro della sala frutti di mare e ricci accompagnati dal pane di Altamura. E' l'accoglienza riservata ai circa 350 partecipanti alla cena di sostegno alla Lega alla presenza del ministro dell'Interno: ecco chi c'era