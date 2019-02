Quagliarella | gol e nervi tesi | post al veleno verso Cragno

Samp-Cagliari - Quagliarella esulta in faccia a Cragno dopo il gol su rigore. FOTO : esultanza un po' nervosa quella del capitano della Samp, dopo la trasformazione del calcio di rigore che ha messo ko il Cagliari a Marassi. Cragno aveva cercato di distrarlo prima della battuta dal ...

Da Piatek a… Quagliarella - Vieri show : “Atalanta spettacolo - i gol di Fabio in azzurro servono ora. Inter? Sarà al top” : L’ex attaccante italiano ha parlato a 36o gradi della situazione del calcio italiano, soffermandosi su alcuni punti importanti L’arrivo di Piatek al Milan e la crisi dell’Inter, passando per la convocazione di Fabio Quagliarella in Nazionale e l’Atalanta dei record di Gasperini. Spada/LaPresse Temi trattati e analizzati da Bobo Vieri nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, nel corso ...

Ds Sampdoria : 'Quagliarella? Stupefacente - per lui il gol è normalità' : Il ds della Sampdoria Carlo Osti è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Napoli: ' Quagliarella ? Siccome è un grande campione e ha grandissima esperienza, la sua preparazione a questa partita è stata normale. La cosa più Stupefacente è la ...

Il doppio record di Quagliarella : i gol e il tifo dei genoani : Sotto gli occhi del Ct Mancini, Fabio Quagliarella entra nella leggenda. Nel 4 a 0 all'Udinese, il capitano della Sampdoria realizza una doppietta, entrambi su rigore, e raggiunge Batistuta nella storia del calcio italiano. L'attaccante napoletano, come il Re Leone nel 1994, è andato a segno in A per 11 partite consecutive. Anche se Quaglia, a differenza di Bati, ci ha messo 12 gare (in una è stato 90' in panchina). Un traguardo eccezionale, ...

Sampdoria nel segno di Quagliarella : 2 gol - record - assist ed Udinese al tappeto : Fabio Quagliarella ha fatto a fette la difesa dell’Udinese, vittoria convincente per la sua Sampdoria che si proietta nelle zone “europee” della classifica Fabio Quagliarella è stato il vero protagonista della vittoria odierna della Sampdoria. A Marassi è giunta oggi l’Udinese, uscita malconcia dal campo con un 4-0 netto e senza storia, nel quale il centravanti doriano ha letteralmente banchettato. Due reti su ...

Sampdoria - Saponara : 'Quagliarella deve chiudere il match con un altro gol' : Riccardo Saponara ha parlato a Sky Sport dopo il primo tempo della sfida tra la sua Sampdoria e l'Udinese: 'Conosciamo l'Udinese, squadra rocciosa, dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere ancora più lucidi nella ripresa. Quagliarella? ...

