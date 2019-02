Pd | Giachetti | “Assolutamente contrario ad accordo con M5s e a far rientrare gli scappati

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019) “Elezioni Sardegna? Anche se si tratta di exit poll, mi pare abbastanza evidente che ci sia vita nel centrosinistra e che, come è accaduto in Abruzzo, ci sia un candidato che fa la differenza. Pensate se noi avessimo fatto quello che volevano fare alcuni del Pd, e cioè un’alleanza col M5s: forse non avremmo detto che oggi c’è vita nel centrosinistra”. E’ il commento del deputato Pd, Roberto, agli exit poll sulle elezioni regionali sarde, nel corso della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus., candidato alla segreteria dem, smentisce categoricamente di essere “il cavallo di Troia di Renzi”, spiega il suo programma e rivendica l’operato dei governi Renzi e Gentiloni: “Il cosiddetto governo del cambiamento sta smontando quello che era stato fatto in passato e purtroppo ...