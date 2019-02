Napoli | contro la Juve per togliersi lo sfizio

Raffica di spari contro una storica pizzeria di Napoli : "Tutte le sere ci sono stese" : Raid contro la pizzeria Di Matteo in Via dei Tribunali. Nella stessa strada era esplosa una bomba carta contro Sorbillo...

Napoli - spari contro la pizzeria 'Di Matteo' nel centro storico : Napoli, 25 feb., askanews, - A Napoli colpi d'arma da fuoco nella notte contro la pizzeria 'Di Matteo' in via dei Tribunali, nel centro storico, uno dei locali storici più noti della città. Sul posto ...

Spari contro la pizzeria 'Di Matteo' nel centro storico di Napoli : Napoli, 25 feb., askanews, - A Napoli colpi d'arma da fuoco nella notte contro la pizzeria 'Di Matteo' in via dei Tribunali, nel centro storico, uno dei locali storici più noti della città. Sul posto ...

Napoli - spari contro la pizzeria "Di Matteo" nel centro storico : Napoli, 25 feb., askanews, - A Napoli colpi d'arma da fuoco nella notte contro la pizzeria "Di Matteo" in via dei Tribunali, nel centro storico, uno dei locali storici più noti della città.Sul posto ...

Choc a Napoli - colpi di pistola contro Di Matteo : è il racket delle pizzerie : Nuovo raid al centro storico di Napoli contro una nota pizzeria. Dopo la bomba carta contro Sorbillo, ora tocca a Di Matteo. Alle 3:00 circa, in via dei Tribunali, ignoti hanno esploso...

Choc a Napoli - colpi di pistola contro la pizzeria Di Matteo : Nuovo raid al centro storico di Napoli contro una nota pizzeria. Dopo la bomba carta contro Sorbillo, ora tocca a Di Matteo. Alle 3:00 circa, in via dei Tribunali, ignoti hanno esploso colpi d'arma da ...

Choc a Napoli - colpi di pistola contro la pizzeria Di Matteo : Alle 3:00 circa, in via dei Tribunali, ignoti hanno esploso colpi d'arma da fuoco contro la nota pizzeria "Di Matteo". sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia...

Allegri : 'Troppe scorie dopo Atletico-Juve. Napoli? Lo scontro diretto ci servirà come test per la Champions' : L'allenatore della Juventus , Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport per commentare la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bologna. IL POST-CHAMPIONS - 'E' normale che ci fosse qualche scoria, anzi più di qualche scoria, dopo la partita di mercoledì con l'...

Maltempo Napoli : domani lunedì 25 febbraio scuole e parchi chiusi per controlli e verifiche : Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha presieduto, alla presenza degli assessori Clemente e Palmieri, e del Presidente della commissione protezione civile del consiglio comunale Marco Gaudini, il Comitato operativo che da circa 48 ore è riunito permanentemente per l’allerta meteo che ha causato con le forti raffiche di vento soprattutto nella giornata di sabato notevoli danni in città, fortunatamente non a persone. Nel corso della riunione ...

Cori contro Napoli da curva Roma a Frosinone : 'Vesuvio erutta' : Ennesimo episodio spiacevole in Serie A. I tifosi della Roma confermano di non aver un ottimo rapporto con i dirimpettai napoletani e intonano continuamente Cori contro Napoli durante il match dello ...

Europa League - sorteggio ottavi : Inter e Napoli contro Eintracht e Salisburgo : L’urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League. Apparentemente non è andata così male alle italiane, infatti Inter e Napoli hanno evitato gli spauracchi inglesi (Chelsea e Arsenal) e il Siviglia. Tuttavia, l’Eintracht Francoforte e il Salisburgo, rispettivamente per Inter e Napoli, rappresentano degli ostacoli da non sottovalutare se l'obiettivo delle formazioni italiane è quello di voler arrivare alla ...

Juventus - Douglas Costa ancora out. Allegri spera di riaverlo contro il Napoli : Stagione tormentata per Douglas Costa alle continue prese con gli infortuni.Continua l’annata no per Douglas Costa. Il brasiliano in questa stagione non ha portato alla Juventus il contributo che Allegri si aspettava di avere. Di certo non è per demerito tecnico che il contributo è venuto a mancare. Per l’esterno, infatti, questa è una stagione travagliata. L’ultimo problema della lista è il guaio muscolare patito contro il ...

Ottavi di Europa League : l'Eintracht per l'Inter. Napoli contro Salisburgo : L'Inter deve sempre tentare di arrivare in fondo a ogni competizione, poi ci sono anche altre squadre attrezzate - ha proseguito ai microfoni di Sky Sport -. Ci sono i presupposti per far bene. La ...

Europa League - i sorteggi degli ottavi : per l'Inter c'è l'Eintracht Francoforte - Napoli contro il Salisburgo : sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. l'Inter pesca l'Eintracht Francoforte e giocherà la prima sfida in Germania, mentre il Napoli trova il Salisburgo e disputerà la gara di andata al San Paolo. Le partite si disputeranno il 7 e il 14 marzo. Ai sedicesimi gli