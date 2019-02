Elezioni Sardegna | Nugnes | Leadership Di Maio va ridiscussa

blogo

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Dopo il flop nelle regionali abruzzesi di due settimane fa, per il Movimento 5 Stelle sta per materializzarsi anche la clamorosa sconfitta nellesarde. Quando sono state scrutinate 340 sezioni su 1840, il candidato Presidente del Movimento, Francesco Desogus, può vantare appena l'11,2% dei voti. Per quanto i vertici del Movimento 5 Stelle si ostinino a ripetere come un mantra che non "si possono paragonarepolitiche e amministrative", la disfatta è netta e inappellabile.È chiaro che, in termini assoluti, il paragone è improprio, ma è altrettanto chiaro che i dati andrebbero analizzati con almeno un pizzico di onestà intellettuale. Il Movimento 5 Stelle nelle politiche del marzo 2018 ottenne il 42,5% delle preferenze. Al momento sta perdendo oltre 30 punti. Uno scarto decisamente troppo grande per riuscire a nascondere la realtà: il Movimento 5 Stelle sta ...