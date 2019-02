Decreto pensioni | inizia esame in Senato | ma correttivi importanti sono attesi alla Camera

Pensioni di invalidità - sociale e vecchiaia : modifiche in vista dopo il Decreto : Pensioni di invalidità, sociale e vecchiaia: modifiche in vista dopo il decreto Novità pensione invalidità 2019 Le nuove misure previdenziali introdotte col decreto contenente Quota 100 e reddito di cittadinanza sono in vigore. dopo l’ok del consiglio dei ministri dello scorso 17 gennaio è arrivata prima la bollinatura della Ragioneria dello Stato e a seguire la firma del Presidente della Repubblica. Successivamente, in data 28 ...

Pensioni : Q100 e Rdc - via libera al maxi Decreto dalla Commissione al Senato : Dopo un lungo esame e numerosi rinvii da parte della Commissione Lavoro al Senato, il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza ha ricevuto finalmente il via libera e lunedì 25 febbraio approderà in Aula a Palazzo Madama. Nonostante circa 1.570 emendamenti contenenti le proposte di modifica presentati, non sono state apportate molte correzioni e il testo non contiene grandi cambiamenti. Accelerano i lavori sul decreto in ...

Pensioni : Decretone - Governo mira all'allungamento della pace contributiva : Continua ancora la discussione in Commissione Lavoro al Senato sulle modifiche da apportare al cosiddetto decretone unico prima della conversione in legge definitiva. Il testo, infatti, è già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e si trova ormai da alcune settimane in Aula al Senato dove sono stati presentati più di cinquecento emendamenti contenenti le proposte di modifica. Il Governo propone la pace contributiva fino a 10 anni Stando a ...

Decretone - pensioni : pace contributiva estesa a 10 anni con 120 rate : Prosegue, al Senato, l'esame del cosiddetto Decretone che contiene le norme sul Reddito di cittadinanza e Quota 100 . La Commissione si riunirà oggi alle 18 per poi proseguire in notturna e continuare ...

Pensioni sindacati - documento unitario Cgil Cisl e Uil sul taglio per Decreto : “Vogliono limitare nostra azione” : limitare la libertà sindacale. Sarebbe questo l’intento della proposta di intervento sulle Pensioni dei sindacalisti. Lo sostengono Cgil, Cisl e Uil che si sono espressi sull’emendamento del Movimento 5 Stelle al cosiddetto decretone – proposto e al momento ritirato -, in un documento unitario riportato dall’Ansa. Sottolineando che la norma “si sostanzia nell’intento di comprimere in modo significativo la libertà di ...

Decretone - M5S : ci sarà il taglio pensioni alte dei sindacati : 'Il ritiro dell'emendamento sul taglio delle pensioni d'oro ai sindacalisti non rappresenta un ripensamento politico ma la volontà di garantire una misura che sia inappuntabile'. Lo chiarisce il ...

Quota 100 - 50mila domande in 20 giorni : il primato a Roma. Decretone : salta il taglio delle pensioni ai sindacalisti : In meno di venti giorni poco meno di 50mila persone hanno fatto richiesta per accedere alla pensione anticipata con Quota 100. Sono dati dell’Inps. delle 49922 domande, oltre 17mila arrivano da lavoratori pubblici, oltre 38mila arrivano da uomini e la quasi totalità (44273) proviene attraverso i patronati. In testa ci sono le province di Roma (3875 domande), Napoli (2393) e Milano (1895), a poca distanza Palermo (1499). Oltre il migliaio ...

Salta il taglio alle pensioni dei sindacalisti - M5S ritira l'emendamento al Decretone : Non arriverà, almeno per il momento, il taglio alle pensioni dei sindacalisti. Il Movimento 5 Stelle ha ritirato l'emendamento al Decretone all'esame della commissione Lavoro del Senato. La misura, annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio, è uno dei cavalli di battaglia dei pentastellati.La proposta, che aveva avuto anche l'alt della commissione Bilancio per mancanza di copertura, prevedeva di rivedere il conteggio dei contributi ...

Pensioni dei sindacalisti - cosa prevede l’emendamento M5s al Decretone (che potrebbe già cambiare) : Sforbiciata retroattiva alle Pensioni dei sindacalisti. Ad una manciata di ore dalle pesanti critiche delle organizzazioni di categoria al reddito di cittadinanza e Quota 100, il Movimento 5 Stelle decide di riaprire il tema delle Pensioni d’oro dei sindacalisti, svelato nel 2015 da un’indagine dell’Inps di Tito Boeri. E lo fa all’interno del decretone con un emendamento (AS-1018), depositato in Commissione Lavoro al ...

Pensioni - relazione al Decreto su Quota 100 : le Pmi pagano un miliardo in più di Tfr : Le Pensioni anticipate con la Quota 100, per cui sono già state inviate circa 40mila domande secondo i numeri diffusi dal vicepremier leghista Matteo Salvini, quest’anno potrebbero costare alle imprese italiane un miliardo in più rispetto all’anno scorso per via della liquidazioni del Tfr (il Trattamento di fine rapporto). Potrebbe essere questo uno degli effetti ancora non considerati, o forse sottovalutati. Ed è comunque abbastanza cauta la ...

Decretone - emendamento M5s per tagliare pensioni dei sindacalisti : “Rivedere calcolo dei contributi figurativi” : Arriva attraverso un emendamento al Decretone su reddito e quota 100 l’annunciato taglio dei privilegi pensionistici dei sindacalisti. Fin dalla scorsa estate il vicepremier Luigi Di Maio ha promesso interventi perché con le norme attuali i sindacalisti “possono avere una pensione di privilegio”. L’emendamento, presentato in commissione Lavoro al Senato, prevede la modifica del metodo di calcolo dell’assegno, ...

Correttivi Decreto pensioni : si pensa ad interventi per esodati - statali e riscatto laurea : C’è ancora la possibilità di apportare Correttivi al decreto su pensioni e reddito di cittadinanza. Entro domani 12 febbraio dovranno essere depositate le proposte di modifica dei senatori. Il testo del decreto di fatto non è blindato ed il governo sta ancora valutando alcuni Correttivi da inserire al suo interno. Le indiscrezioni da fonti vicine al dossier maxi-decreto sottolineano come l’operato del governo riguardano i dipendenti statali ed ...