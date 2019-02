Cyber security | Capgemini completa l' acquisizione di Leidos Cyber

Cybersecurity 2019 : quali sono le migliori società? : McAfee: difesa degli utenti e delle organizzazioni dai virus McAfee è nota per il suo software anti-virus ed è considerata una delle migliori società di Cybersecurity al mondo. Blocca phishing, ...

Cybersecurity - Zte : "E' priorità - da noi massima trasparenza" : In qualità di fornitore globale di apparecchiature e soluzioni per le telecomunicazioni, il colosso cinese ZTE ritiene che "il tasso di sicurezza che fornisce ai propri clienti venga sempre anteposto ...

Cybersecurity - tre (quasi) novità che ci salveranno dai rischi : Appena trascorso San Valentino, ricordo che il mio “innamoramento” per la criminalità informatica e per la sicurezza digitale risale al 1986. In questo arco temporale ultratrentennale mi sono adoperato partendo da un timido “petting” intellettuale fino ad arrivare a rapporti più completi (la mia inarrestabile vena goliardica mi impone di mantenere il fil rouge dell’approccio sex-sentimentale) con una tematica capace di sedurre anche i più ...

Cyber security - accordo tra Cisco e il Comune di Torino per l'IoT : Roma, 13 feb., askanews, - Cisco ha siglato con il Comune di Torino un accordo di sperimentazione, 'con l'obiettivo di fornire soluzioni di sicurezza per i progetti in ambito IoT della città e per ...

Cyber security - Nato conferma partnership con Leonardo : Roma, 13 feb., askanews, - Leonardo, il Gruppo italiano della difesa guidato dall'Ad Alessandro Profumo, fornirà per ulteriori 18 mesi i propri servizi di protezione informatica all'Alleanza Atlantica.

Cyber security - Trenta : al Paese serve strategia comune : Roma, 13 feb., askanews, - 'Il settore Cyber sta conoscendo uno sviluppo rapidissimo. Quello che oggi serve al Paese per fare sistema è una strategia cibernetica comune e, in tal senso, sarà ...

Cybersecurity - a Pisa il think tank nazionale sulla protezione del Paese : Il filone principale della conferenza è dedicato alla scienza e tecnologia della Cybersecurity, cui si affiancano workshop e tutorial riservati agli aspetti economici, politici e legali della ...

Anssaif - al via i corsi per under 36 di avvicinamento alla Cybersecurity : Si tratta di competenze fondamentali per chi approccia per la prima volta il mondo dell'Information Technology. Non sono richiesti prerequisiti particolari e per il completamento del corso sono ...

Cyber security - ItaSec19 ai nastri partenza : Roma, 12 feb., askanews, - Sessanta speaker, quaranta relazioni scientifiche, cinque workshop e ventuno sponsor: sono questi alcuni dei numeri della terza conferenza nazionale sulla sicurezza ...

Cybersecurity 2019 - le minacce e i problemi per il mondo aziendale ma anche per lutente comune : ...i casi di sextortion Aziende B2B Le reti domestiche utilizzate per il lavoro da remoto faranno crescere i rischi di subire un attacco Ci sarà la prima grande sanzione GDPR Eventi di cronaca come le ...

Cybersecurity : il mercato italiano vale 1 - 2 miliardi nel 2018 : Continua a crescere il mercato italiano delle soluzioni di sicurezza informatica. Nel 2018 il settore ha raggiunto un valore di 1,19 miliardi di euro, in crescita del 9% su base annua, dopo aver registrato un incremento del 12% nel 2017. A trainare il mercato sono soprattutto le grandi imprese, con il 75% della spesa complessiva, concentrata su adeguamento al regolamento europeo della Gdpr e su componenti di sicurezza come network security, ...

Reddito di cittadinanza : il sito violerebbe la privacy secondo esperto di Cyber security : Il nuovissimo sito creato per gestire e richiedere il Reddito di cittadinanza (Redditodicittadinanza.gov.it) potrebbe avere un grave problema, ossia la violazione della privacy degli utenti. A quanto pare, infatti, il sito potrebbe violare le nuove norme per la privacy previste dal recente regolamento europeo chiamato GDPR, come ha fatto notare l'esperto di sicurezza informatica Matteo Flora sul suo blog, in un post nel quale sottolinea alcuni ...

Cyber security - chi c'è - e di che cosa si parla - a ItaSec2019 : Al filone principale, dedicato alla scienza e tecnologia della sicurezza informatica, si affiancano workshop, tutorial, mostre e giochi di ruolo per riflettere con linguaggi innovativi sulle sfide ...