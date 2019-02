ilgiornale

: Il Giornale - Damascelli; 'CR7 gregario è argenteria in un cucinino' - TUTTOJUVE_COM : Il Giornale - Damascelli; 'CR7 gregario è argenteria in un cucinino' -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) S e la Juventus soffre, il Napoli va via sciolto. Non cambia nulla in testa ma qualche segnale arriva. La capolista si trascina i veleni spagnoli, gioca un brutto football e Allegri deve ringraziare ...