Vento forte | caos a Roma Crollano alberi | feriti Strade e traffico in tilt

Maltempo Modica - danni per il forte Vento : alberi spezzati e cartelloni divelti : cartelloni pubblicitari divelti nella zona del Polo commerciale a Modica e diversi alberi spezzati. Decine le chiamata a vigili del fuoco di Ragusa

Maltempo - continua l’allerta al Centro Sud con pioggia e Vento forte : le regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla in Basilicata, Calabria e Sicilia per oggi, domenica 24 febbraio. Ma venti forti e mareggiate sono attesi anche in altre regioni del Centro Sud, come Toscana, Lazio e Campania. Più soleggiato il tempo al Nord. Temperature in ribasso anche all'inizio della prossima settimana.continua a leggere

Forte Vento : cade dal tetto - muore figlio : 20.18 Un ragazzino di 14 anni è morto schiacciato dal padre mentre stava riparando la tettoia della loro ditta danneggiata dal Forte vento. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 6 metri finendo addosso al figlio che era sotto la scala. E' accaduto a Capena, alle porte di Roma. Inutili i soccorsi per il 14enne. Il padre è rimasto illeso. Sul posto i carabinieri della stazione di Capena e della compagnia di Monterotondo.

Maltempo - raffiche di Vento forte al Centro-Sud anche domenica : Il forte vento continuerà a imperversare anche domani su gran parte d'Italia. Lo rende noto la Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed ...

Il centro-sud sferzato dal maltempo - tre persone morte nel Lazio - A Roma una domenica 'chiusa' per il forte Vento : Nell'incidente di Alvito, nel Frusinate, il muro crollato a causa delle forti raffiche di vento ha travolto un gruppo di quattro anziani. Due di loro si sono salvati. La vittima di Guidonia è un ...

Meteo Napoli - domani ancora Vento forte. Il sindaco : "Non uscite di casa" : Napoli nella burrasca. L' ondata di maltempo che si è abbattuta oggi sul centro e sud Italia ha colpito anche il capoluogo campano con raffiche di vento che hanno provocato danni un po' ovunque. E non ...

Forte Vento : piante cadute e comignoli pericolanti ad Arezzo. Raffica di interventi : Il Forte vento all'ora di pranzo ha spazzato buona parte del comune di Arezzo e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per decine di chiamate arrivate al 115. Grossi rami spezzati e finiti in ...

Il forte Vento alimenta un altro incendio : Un altro rogo in Valdarno, in pieno inverno. Scoppiato anche grazie alla stagione siccitosa e alimentato dal forte vento. Sul posto i vigili del fuoco del comando aretino e volontari in aiuto. Le ...

Maltempo : Vento forte e neve nel Sannio : Decine di interventi sono stati richiesti ai vigili del fuoco del comando provinciale e dei quattro distaccamenti a causa dei danni che sta provocando il vento forte in tutta la provincia di Benevento dove in alcuni comuni, specie quelli del Fortore, è ricomparsa la neve. Alcuni pali dell’energia elettrica e della telefonia sono caduti a causa del forte vento mentre in città un albero è caduto provocando danni ad una vettura. Banchi vuoti ...

Maltempo - forte Vento in Sicilia : vola il tetto del palazzo dello sport a Trapani - voli dirottati a Palermo : Il Maltempo che ha investito la Sicilia Occidentale, con raffiche di vento da nord-nord est che in alcune zone hanno superato i 55 nodi, sta causando numerosi anche nei collegamenti marittimi e aerei. Nel pomeriggio due voli della compagnia Ryanair in arrivo a Trapani, provenienti da Pisa e Bologna, sono stati dirottati nello scalo Falcone-Borsellino di Palermo dove attualmente il traffico prosegue regolarmente. Quindici uomini dei vigili del ...

Allerta Meteo Lazio : forte Vento ancora per 36 ore : Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse, ad estensione dell’avviso di ieri, con indicazione che dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore si prevede il persistere sul Lazio di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Il Centro funzionale regionale ha pertanto inoltrato “un bollettino con attenzione per vento su tutte le zone di ...

Maltempo. Vento forte ancora per 24-36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, ad estensione e seguito dell’avviso di ieri, con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, domenica 24 febbraio, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte”. Così in una nota ...

Vento forte a Guidonia - crolla albero e travolge auto : muore uomo di 45 anni : Vento forte a Guidonia, crolla albero e travolge auto: muore uomo di 45 anni La vittima è un 45enne che era a bordo della vettura travolta da un pino. L'arbusto si è spezzato per via dell'ondata di maltempo che sta provocando disagi al Centro e al Sud Italia - LIVEBLOG Parole chiave: ...

Maltempo - forte Vento a Sulmona : lunedì 25 Febbraio 2019 scuole chiuse : forte Maltempo in gran parte d’Italia, con il forte vento che sta causando danni e disagi ovunque. Molti gli alberi caduti e diversi feriti, ci sono stati anche dei morti. Per lunedì 25 Febbraio sono previste scuole chiuse a Sulmona, per la verifica dei danni subiti dal vento. “Saranno sospese le attività didattiche in tutte le scuole cittadine nella giornata di Lunedi 25 Febbraio, al fine di consentire la verifica delle condizioni ...