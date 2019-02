Tim | Vivendi | Rete fondamentale | pronti a supportare la fusione con Open Fiber

Tim - Vivendi all'attacco : propone la revoca di 5 amministratori : Roma, 24 feb., askanews, - Vivendi ha annuncinato di aver presentato una sua proposta 'per restituire valore' a Tim Telecom Italia, nel quadro di una sollecitazione di deleghe di voto lanciata nel ...

Tim - Cassa Depositi pronta a salire Vivendi la svaluta per 1 - 1 miliardi : Maddalena Camera Cdp è pronta a salire nel capitale di Tim «con una prospettiva di lungo termine». La decisione è stata presa ieri nel cda straordinario della Cassa, che già detiene il 4,93% di Tim. ...

Tim - Cdp pronta a salire al 10% Con Elliott blocco anti-Vivendi : Cdp vede il 10% in Tim e fa scudo contro Vivendi. I vertici della società pubblica che, tra le altre cose, gestisce il risparmio postale, ha tracciato per il gruppo telefonico un disegno industriale preciso: dare vita a una società delle reti di nuova generazione Segui su affaritaliani.it

Vivendi svaluta la partecipazione in Tim : Alla prova dei conti Vivendi , che ha chiuso il 2018 con un crollo dell'utile del 90% a 127 milioni di euro anche per via della svalutazione della quota TIM per 1,1 miliardi di euro . La società ...

Tim : collegio sindacale boccia richiesta Vivendi per assemblea : Roma, 4 feb., askanews, - Il collegio sindacale di Tim non convocherà un'assemblea dei soci come richiesto dal maggiore azionista Vivendi. Lo comunica il collegio dei sindaci, che 'in esito alle ...

Tim - sindaci bocciano richiesta Vivendi di convocazione assemblea : Il Collegio Sindacale di TIM dice "no" alla richiesta di Vivendi di sostituirsi al Consiglio di Amministrazione per convocare l'assemblea sulla revoca dei consiglieri . Secondo i sindaci "non ...

Tim - Elliott va al 9 - 4% e sfida Vivendi : Elliott si prepara alla guerra all'assemblea del 29 marzo prossimo, alzando la sua quota in Telecom dall'8,8% al 9,4%. Da quanto emerge nelle comunicazioni alla Sec, la Consob Usa, il fondo ha ...

Tim - Vivendi prepara un blitz contro il fondo Elliott : In attesa dell'assemblea degli azionisti del prossimo 29 marzo, i francesi di Vivendi , maggiore azionista di TIM con il 24% del capitale, tentano di convincere gli azionisti di riprendere il ...

Tim - nuovo minimo storico in Borsa/ Titolo crolla e vale 44 centesimi : pesa la 'guerra' tra Vivendi ed Elliott : Tim, ancora un pesante calo in Borsa. A Piazza Affari il Titolo sfiora anche perdite del 7%: Vivendi attacca e risponde alle critiche di ieri di Elliott

Tim - ANCORA UN CALO IN BORSA/ Titolo sfiora perdite del 7% : Vivendi attacca e risponde a critiche di Elliott : Tim, ANCORA un pesante CALO in BORSA. A Piazza Affari il Titolo sfiora anche perdite del 7%: Vivendi attacca e risponde alle critiche di ieri di Elliott

Tim cade su nuovo minimo storico. Vivendi : Elliott sembra interferire con Authority : Ancora sotto pressione il titolo TIM che in Borsa cede oltre 6 punti percentuali dopo aver toccato un nuovo minimo storico a 0,441 euro e trascorso una mattinata all'insegna della negatività. A pesare ...

Tim - Vivendi si arrende dopo stop Agcom/ Fondo Elliott critica il piano francese : 'Non crea valore' : Tim, Vivendi si arrende dopo stop Agcom: dopo la decisione dell'Agcom, il Fondo Elliott critica il piano francese: 'Non crea valore '

Tim - Elliott critica il piano Vivendi sulla rete : "Un anno perso - non crea valore" : Il Fondo Elliott torna in pressing sulla TIM chiedendo al Board di accelerare sulla separazione della rete . Il commento arriva all'indomani della bocciatura dell'AgCom , che ha rilevato come la ...

Tim - portavoce risponde a Vivendi : informare mercato è obbligo e prassi : "Leggiamo con stupore le dichiarazioni odierne di Vivendi . informare il mercato non solo è buona prassi ma anche un obbligo di legge in questo Paese. Pertanto il CdA di ieri, avendo ricevuto ...