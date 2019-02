Maltempo | 3 500 gli interventi dei vigili del fuoco in 24 ore

Per vento e Maltempo 1500 interventi vigili del fuoco in Italia : Roma, 23 feb., askanews, - Sono quasi 1.500 gli interventi dei vigili del fuoco da stamani per il maltempo in Italia, specie per il forte vento: Lazio 400, Campania 380, Abruzzo 200, Umbria 180, ...

Maltempo : 1.500 interventi dei vigili del fuoco : Sono quasi 1.500 gli interventi dei vigili del fuoco da stamani per il Maltempo in Italia, specie per il forte vento: Lazio 400, Campania 380, Abruzzo 200, Umbria 180, Puglia 100, Molise 90, Sicilia 60, Calabria 30, Basilicata 25. A Roma le squadre sono intervenute nel primo pomeriggio per un grosso albero caduto in via Aldrovandi nel quartiere Parioli, mentre alle 10:30 sono state impegnate in via Maremmana Inferiore, nella zona di Guidonia ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : 500mila euro dalla Protezione Civile regionale : “Abbiamo disposto di trasferire 500mila euro dal fondo regionale di Protezione Civile a quello per la gestione delle emergenze in agricoltura, dando seguito a quanto stabilito nell’incontro di gennaio fra tutti gli assessori coinvolti nella gestione dell’emergenza causata dall’uragano Vaia, e confermando così la nostra piena attenzione verso il settore forestale colpito dal Maltempo“: lo rendono noto il ...

Maltempo Sardegna : la Regione sblocca 500mila euro per l’emergenza neve : Ammonta a 500mila euro il programma annuale 2019 per l’assegnazione di risorse ai 33 Comuni montani della Sardegna per far fronteggiare le emergenze legate allo sgombero della neve, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano. “L’intervento è destinato a supportare i Comuni montani, secondo la classificazione altimetrica fornita dall’Istat, nel ...

Maltempo Usa - ondata di gelo eccezionale : 2 morti e 3500 voli cancellati : Circa tre quarti degli Stati Uniti saranno nella morsa di un gelo eccezionale questa settimana. A cause di un vortice polare, oltre 250 milioni di americani saranno alle prese con le temperature piu’ fredde degli ultimi 25 anni, che scenderanno sino a -40 nell’upper Midwest e nell’area dei Grandi Laghi. “Se avete 25 anni o meno – ha commentato il meteorologo della Cnn Tom Sater – non avete mai sentito ...

Maltempo - nevicate oltre i 500 metri. Spargisale a quote più basse su gran parte della rete viaria : Le squadre di pronto intervento della Provincia di Terni sono in azione dalla notte appena trascorsa per fronteggiare i problemi di transitabilità sulle strade causati da neve e soprattutto ghiaccio. ...

Maltempo Usa - tempesta in arrivo : oltre 500 voli cancellati : Una serie di tempeste si abbatteranno tra oggi e domenica in numerose parti del Paese, portando disagi a circa 100 milioni di americani, ma soprattutto a chi aveva pianificato di mettersi in viaggio. oltre cinquecento voli infatti sono già stati cancellati. Nella West Coast, in città come Los Angeles, la pioggia sta cadendo cospicua, mentre nella East Coast, a New York e Boston è arrivata la neve, anche se la vera nevicata è attesa per domani ...

Maltempo Molise : torna la neve a quote collinari - 10 cm dai 500 metri : In Molise la neve ha fatto la sua comparsa a quote collinari: nelle scorse ore circa 10 cm di manto bianco si sono accumulati dai 500 metri. Nuovamente imbiancata Campobasso. Qualche disagio sulla sulla SS650, che collega Isernia alla costa adriatica, dove decine di mezzi pesanti sono fermi, nei tratti di Sessano del Molise e di Bagnoli del Trigno, in attesa dello scioglimento della neve. Sulla costa si segnala vento forte. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Veneto : donazione di 500mila euro dalla Banca d’Italia : Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia ha deliberato l’erogazione di un contributo liberale di 500 mila euro da destinare alla Regione del Veneto per gli interventi a favore delle famiglie e delle comunità locali colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre-novembre 2018. Lo ha comunicato, con una lettera inviata al Presidente Luca Zaia, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. “Al Governatore Visco e all’intera ...