Francia | gilet gialli verso apertura a M5s

"Noi - gendarmi dei politici". Conversazione con Thierry Lahore - gilet giallo tra la Francia e l'Italia : Nella galassia frastagliata e liquida dei gilet Gialli sembra esserci un unico fil rouge, ergersi ad autorità garante dei diritti del cittadino nel controllo dei politici. O, per dirla con le parole di Thierry Lahore, uno degli esponenti del movimento nato in Francia, essere "gendarmi dei politici". Una sorta di cane da guardia del potere 2.0 capace di revocare "il mandato a un politico che non rispetta il volere del popolo ...

Francia in piazza contro l'ondata di antisemitismo. Dito puntato sui gilet gialli : Una piazza gremita, in un clima quasi surreale, scanDito solamente dal leggero brusio di migliaia di persone scese in strada per manifestare pacificamente contro una piaga che in questi ultimi giorni è tornata a colpire la Francia. Parigi risponde così ai recenti atti di antisemitismo che si sono verificati in tutto il paese, stringendosi in quella Place de la République diventata ormai il simbolo dell'unione repubblicana ...

Gilet gialli oltre la Francia : ecco come le destre se ne sono impossessate : ... come Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, blog, forum e altre comunità digitali, compresi i commenti degli utenti agli articoli di cronaca sui 'Gilet gialli'. Modelli di comportamento non umani ...

Francia - Gilet gialli in piazza : insulti antisemiti al filosofo Finkielkraut : La prima azione dei Gilet gialli risale allo scorso 17 novembre e a 3 mesi di distanza il movimento torna in piazza a Parigi creando nuove tensioni e scontri con la polizia. Nella capitale francese ...

Parigi - gilet gialli contro il filosofo Alain Finkielkraut : «Sionista - Francia a noi» : Il filosofo e accademico francese insultato e inseguito da alcune persone con il volto coperto da un passamontagna

Gilet gialli - scontri a Parigi e proteste in Francia. Insulti al filosofo Finkielkraut : “Sporco ebreo - il popolo ti punirà” : Quattoridicesimo sabato di proteste per i Gilet gialli, anche oggi scesi nelle strade della Francia. A Parigi, all’altezza della spianata degli Invalides, la polizia che usato lacrimogeni contro gruppi di black bloc che avevano iniziato a lanciare oggetti. Ma quello che sta facendo il giro dei social è un video pubblicato da Yahoo in cui Alain Finkielkraut, noto filosofo e accademico figlio di genitori sopravvissuti ad Auschwitz, viene ...

Francia : 14esimo sabato di protesta - ma il numero dei Gilet Gialli è in calo : 16/02/2019 - 17:31 Che sia dovuto alla noia o all'astuzia politica di Macron e del suo "grande dibattito nazionale" che continuerà fino a metà marzo, la protesta dei Gilet Gialli sembra ormai aver definitivamente perso la propria spinta iniziale. Il 17 ...

Gilet gialli - Di Stefano : Francia non tema - non sosteniamo chi usa violenza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Christophe Chalencon - uno dei leader dei gilet gialli in Francia - Sky TG24 - : Fabbro 52enne, è stato tra i primi ad aderire alla protesta ed è così diventato un punto di riferimento per la formazione nella sua zona di residenza. Esponente dei gilet gialli "moderati", ...

Gilet Gialli Francia - fuorionda del leader Chalencon : "Con noi paramilitari pronti a far cadere il Governo" - Sky TG24 - : L'esponente dei Gilet Gialli, che nelle scorse settimane ha incontrato Di Maio e Di Battista, afferma che la Francia è "sull'orlo di una guerra civile" e che i paramilitari intendono "far cadere il ...

Lite Italia-Francia - Le Drian : “Abbiamo ritirato ambasciatore a Roma a causa dell’incontro tra Di Maio e i gilet gialli” : A ufficializzarlo in Parlamento è il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian: l’incontro tra il vicepremier del M5s con i gilet gialli è il motivo ufficiale per il quale il governo francese ha richiamato l’ambasciatore a Roma. Il faccia a faccia, avvenuto il 5 febbraio alla periferia di Parigi, tra Luigi Di Maio con un esponente del movimento che inneggiava alla guerra civile è stata “una vera provocazione“, ha ribadito ...

Crisi Italia-Francia - Enzo Moavero ritrova la parola : "Sui gilet gialli - capisco i francesi" : Per lunghi giorni è stato in silenzio, lasciando che si consumasse la Crisi diplomatica fra Italia e Francia. Da Enzo Moavero Milanesi ci si aspettava subito una presa di posizione chiara, da ministro degli Esteri, per non far precipitare i rapporti fra Roma e Parigi. Il ministro ha mantenuto il riserbo per qualche giorno, dopo il richiamo dell'ambasciatore francese: ora in un'intervista a Repubblica dice la sua, critica gli eccessi dei ...

Crisi Italia-Francia - Di Maio : «Sui gilet gialli non mi pento - la Lega non guardi indietro» : Vicepremier Di Maio, mentre parliamo la Francia ha richiamato l?ambasciatore a Roma: l?Italia rischia anche l?isolamento commerciale. «Il nostro rapporto di amicizia con il...

Scontro Italia-Francia - Landini : “Situazione preoccupante. Singolare che Di Maio incontri gilet gialli e non la Cgil” : “Trovo Singolare che un rappresentante del governo vada a incontrare i gilet gialli, quelli che contestano il governo francese, mentre si rifiuta di incontrare i sindacati italiani“. Maurizio Landini, fresco di elezione a segretario generale della Cgil, all’incontro con la stampa estera non si esime dal commentare i rapporti tesi tra Italia e Francia. La critica è evidentemente per il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di ...