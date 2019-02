Cina | grave incidente bus in una miniera d' argento | 21 morti

Messina - bimbo di 2 anni con grave meningite batterica salvato da medici eroi : non era vacCinato nonostante le raccomandazioni : I medici del reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina, diretta dalla prof.ssa Eloisa Gitto, hanno sciolto la prognosi quoad vitam per il bambino di due anni che lo scorso 23 gennaio era stato trasferito dall’Ospedale “Cannizzaro” di Catania con un quadro di grave meningite batterica. Il piccolo, che solo il giorno prima aveva cominciato ad accusare febbre e lieve malessere, era stato ...

Trieste : registrato il primo caso grave di influenza - è una 43enne non vacCinata : registrato a Trieste il primo caso grave di influenza di quest’anno: lo rende noto l’azienda sanitaria. Si tratta di una donna di 43 anni, non vaccinata, ricoverata presso il presidio ospedaliero di Trieste con una sindrome di grave insufficienza respiratoria acuta. In Regione il sistema di sorveglianza delle forme gravi e complicate di influenza segnalava, al 13 gennaio, 4 casi gravi di influenza con un decesso. Con questo caso, già ...

Siracusa. La viCina 12enne ha un grave ritardo mentale - 40enne entra in casa sua e la violenta : I fatti sono avvenuti ad Avola lo scorso anno. La ragazzina, all’epoca dei fatti 12enne ed affetta da grave ritardo mentale, avrebbe raccontato tutto ai genitori che hanno subito denunciato l’accaduto. L'uomo ora è in carcere.Continua a leggere

Daniele De Rossi amaro : 'Infortunio grave - la fine è viCina' - : Daniele De Rossi in un'intervista a Dazn ha parlato dell 'Infortunio al ginocchio che gli impedisce di tornare in campo per aiutare i compagni in un momento difficile della stagione. ' È l'Infortunio ...