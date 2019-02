ATP Marsiglia – Tsitsipas brilla sul cemento francese | il greco stende Kukushkin e

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Stefanos Tsitsipas e Mikhail Kukushkin raggiungono la finale del torneo francese : Il greco Stefanos Tsitsipas e il kazako Mikhail Kukushkin sono i finalisti dell’ATP di Marsiglia 2019. Sul cemento francese il semifinalista degli Australian Open 2019 si è imposto 7-6 (1) 6-2 nei confronti del belga David Goffin (n.24 del ranking) in 1 ora e 11 minuti di partita. Kukushkin, invece, ha sconfitto il transalpino Ugo Humbert (n.75 del mondo) con lo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 35 minuti di gioco. Nel primo incontro ...

ATP Marsiglia – Goffin non può nulla contro Tsitsipas - il greco in finale senza sudare troppo : Stefanos Tsitsipas ha battuto in due set David Goffin nella seconda semifinale del torneo ATP di Marsiglia sul cemento Nella seconda semifinale del torneo ATP di Marsiglia, quella più talentuosa per la presenza dei tennisti in campo, ha trionfato Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 12 del ranking mondiale, si è portato a casa il match contro David Goffin, battendolo in due set ed in appena un’ora e 11 minuti di gioco. Dopo un primo ...

Tennis - ATP Marsiglia : fuori Berrettini - ai quarti Rublev : Marsiglia - Due tiebreak avevano spinto Matteo Berrettini agli ottavi, un tiebreak chiude la sua esperienza a Marsiglia. Sul duro indoor, all'Open 13 Provence, il romano ha ceduto ha ceduto 6-3 7-6, 2,...

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Matteo Berrettini sconfitto in due set dal russo Rublev : Matteo Berrettini è stato sconfitto nel secondo turno del torneo ATP di Marsiglia. Sul cemento francese il Tennista romano si è arreso al russo Andrey Rublev, sceso fino alla posizione 115 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco. Nel primo set è decisivo un solo break, quello ottenuto da Rublev nel secondo game. Un inizio di partita difficile per Berrettini, che si è trovato ...

ATP Marsiglia – Berrettini ko al secondo turno : Rublev ai quarti di finale : Berrettini non ce la fa: l’azzurro ko al secondo turno del torneo ATP di Marsiglia, Rublev ai quarti di finale Niente da fare per Berrettini nel torneo ATP di Marsiglia: il tennista italiano ha ceduto oggi a Rublev nel secondo turno del torneo in corso sui campi in cemento della città francese. Berrettini, numero 48 del ranking ATP, dopo aver perso il primo set per 3-6, ha tenuto duro fino alla fine, cercando di portare il suo ...

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Matteo Berrettini elimina Jeremy Chardy a suon di tie break : Avanza al secondo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia Matteo Berrettini: l’azzurro supera con un doppio tie break il francese Jeremy Chardy, testa di serie numero otto del seeding, ed ora se la vedrà con il russo Andrey Rublev. il Tennista italiano oggi si è imposto dopo oltre due ore di cruenta battaglia con lo score di 7-6 (12) 7-6 (0). Nel primo set non ci sono break, anche se non mancano le occasioni: il primo a non sfruttarle è ...

ATP Marsiglia : Berrettini vince soffrendo con Chardy - Tsonga è già fuori : ATP Marsiglia, Berrettini vince e convince con un doppio tie-break contro il francese Chardy: fuori anche Tsonga ATP Marsiglia, serata nera per i colori francesi proprio nel torneo di casa. fuori in un colpo solo al primo turno sia Tsonga che Chardy. Quest’ultimo è stato eliminato dall’italiano Berrettini, autore di un’ottima prestazione, vittorioso con un doppio 7-6. Tsonga dal canto suo è caduto a sorpresa contro i ...

Tennis - ATP Marsiglia 2019 : Simone Bolelli esce al primo turno contro il beniamino di casa Benoit Paire : Dura poco meno di un’ora e mezza l’esperienza di Simone Bolelli nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Marsiglia: sul cemento indoor transalpino il qualificato azzurro cede al primo turno al beniamino di casa Benoit Paire, che si impone per 6-4 7-6 (1) rimontando in entrambi i parziali, dato che era sotto di un break. Bolelli comincia benissimo nella prima partita, andando avanti di un break in apertura, procurandosi subito ...

ATP Marsiglia – Bolelli ko ai sedicesimi di finale : l’azzurro lotta ma cede in due set a Paire : Simone Bolelli si arrende nei sedicesimi di finale dell’ATP di Marsiglia: il tennista azzurro sconfitto da Benoit Paire in 2 set Esordio amaro per Simone Bolelli nell’ATP di Marsiglia. Il tennista azzurro, numero 136 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto dall’idolo di casa Benoit Paire. Bolelli, arrivato nel main draw dalle qualificazioni, si è arreso dopo 1 ora e 23 minuti, perdendo in due set conclusi con il punteggio di 4-6 / ...