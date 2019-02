Serie A Bologna | Mihajlovic | «Juventus | non sei imbattibile»

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Non partiamo sconfitti con la Juventus» : Bologna - "Abbiamo un solo modo di giocare, a prescindere dall'avversario. Cerchiamo di giocare coi nostri principi come abbiamo fatto in queste partite, affrontiamo una delle squadre più forti d'...

Calcio - Serie A 2019 : apre la 25ma giornata Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Serie A Bologna - Lyanco e Gonzalez di nuovo in gruppo : Bologna - Si avvicina Bologna-Juventus : i rossoblu hanno svolto oggi svolto una prima fase di lavoro atletico, quindi una seduta tecnico-tattica ad alta intensità. Sono rientrati in gruppo Lyanco e ...

Arbitri Serie A 25 giornata - le designazioni : Bologna-Juventus a Calvarese : Arbitri Serie A 25 giornata – L’AIA, Associazione Italiana Arbitri ha reso noti i nominativi degli Arbitri della Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 25° giornata, prima del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2018-19. Vediamole nel dettaglio. -> Leggi anche: Consigli fantacalcio […] L'articolo Arbitri Serie A 25 giornata, le designazioni: ...

Biglietti Bologna-Juventus - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per la partita della 25a giornata : Sarà di scena alle ore 15 della prossima domenica l’incontro tra Bologna e Juventus, che si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara e varrà per il venticinquesimo turno del campionato di Serie A 2018-2019. Situazioni di classifica completamente (o quasi) opposte per le due formazioni impegnate: i padroni di casa sono al diciottesimo posto con 18 punti, a -3 dall’Empoli e a -4 da Udinese e Spal, le più prossime avversarie in ...

Video/ Roma Bologna - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 24giornata - : Video Roma Bologna , risultato finale 2-1, : gli highlights e i gol della partita di Serie A, vinta dai giallorossi con i gol di Kolarov , rigore, e Fazio.

Serie A - la Roma si mette sulla scia Champions : Bologna piegato 2-1 - decidono Kolarov e Fazio : La Roma piega un orgoglioso Bologna e resta in scia Champions. I giallorossi si impongono 2-1 nel monday night dell'Olimpico, ma sono tre punti soffertissimi. Dopo un primo tempo sostanzialmente dominato dagli emiliani, nella ripresa il rigore di Kolarov e la rete di Fazio lanciano la squadra di Di

La Roma ha battuto 2-1 il Bologna nel posticipo della 24esima giornata di Serie A : La Roma ha battuto 2-1 il Bologna nel posticipo della 24esima giornata di Serie A e si è riportata al quinto posto in classifica con 41 punti. I gol sono stati segnati tutti nel secondo tempo: la Roma è andata

Serie A : Roma-Bologna 2-1 - i giallorossi rimangono in scia al 4° posto del Milan : Nel Monday Night della 24a giornata di Serie A, la Roma batte 2-1 il Bologna e rimane a -1 dal quarto posto occupato dal Milan . Gli emiliani dominano il primo tempo, ma Soriano, Poli ed Edera ...

Serie A - Roma-Bologna 2-1 : gol di Kolarov - Fazio e Sansone : Roma a meno uno dal quarto posto. La squadra di Di Francesco batte il Bologna, 2-1, e trova tre punti importanti nella corsa alla Champions. Nel primo tempo Olsen dice no a tutti i tentativi rossoblù, ...

Serie A Bologna - Roma nel mirino. Gonzalez : terapie : Bologna - Seduta di allenamento mattutina per il Bologna , in vista della gara con la Roma . Oggi, a Casteldebole, il tecnico Sinisa Mihajlovic ha diretto una seduta basata su una Serie di ...

Serie A Bologna - problemi in vista della Roma : si ferma Gonzalez : Ma non è l'unico ballottaggio: anche in attacco, infatti, [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Tutto sul Bologna Classifica Serie A

Serie A Bologna - Gonzalez interrompe la seduta : risentimento alla coscia : Bologna - Allenamento pomeridiano per il Bologna , in vista del prossimo incontro di campionato, contro la Roma. Lungo lavoro atletico per i rossoblù, poi esercitazioni tecniche a campo ristretto e ...