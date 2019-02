Scuola | con Quota 100 a settembre 70mila cattedre vacanti

Scuola - cambiano i punteggi del prossimo concorso : favoriti i precari storici per “compensare” l’effetto di Quota 100 : punteggio doppio per il servizio: praticamente una corsia preferenziale per i precari storici, per portare “più esperienza” nella Scuola, che si appresta a perderne tanta col pensionamento dei docenti che beneficeranno della Quota 100. Il governo sposta gli equilibri del prossimo concorso Scuola, atteso per il 2019: saranno favoriti gli insegnanti con maggiore anzianità, che possono vantare anni di supplenza alle spalle pur non avendo ...

Sconfigge la leucemia ma non può tornare a Scuola : nella sua classe bimbi non vaccinati : Il bambino ha otto anni ed è immunodepresso. "Basterebbe una varicella per farci tornare nell'incubo" racconta la madre al...

Salvini insultato da contestatore - lui risponde a tono : 'Torna a Scuola' (video) : Matteo Salvini prosegue il suo impegno nella campagna elettorale per le elezioni in Sardegna. Il ministro dell'Interno continua ad essere protagonista di autentici bagni di folla che sembrano legittimare i diversi sondaggi che, ad oggi, lo eleggono protagonista assoluto della scena politica italiana. A fronte, però, di tante persone pronte a pendere dalle sue labbra e ad applaudirlo a più non posso, c'è un gruppo di contestatori che non sta in ...

Scuola : Studenti Medi - anche in Veneto in piazza contro la nuova maturità : Padova, 22 feb. (AdnKronos) - "Oggi, in tutta Italia gli Studenti stanno riempiendo le piazze portando al culmine l'onda di mobilitazioni contro la nuova maturità che ha agitato l'intero mese di febbraio: qui in Veneto, dopo il corteo di Padova che abbiamo organizzato l'8 febbraio, siamo al fianco o

Scuola - studenti in sciopero contro la Maturità 2019 : le manifestazioni città per città : sciopero degli studenti in tutta Italia contro le novità dell'esame di Maturità 2019: manifestazioni in programma oggi a Roma, dove il corteo raggiungerà la sede del Miur, ma anche a Napoli, Firenze, Torino e in altre 50 città. Mercoledì 27 febbraio lezioni ancora a rischio per la protesta di docenti e personale ATA.Continua a leggere

Scuola - in tutta Italia studenti in piazza contro la nuova maturità : "Non siamo cavie", oltre 40 le manifestazioni da Trento a Palermo. Al centro della protesta anche il no all'autonomia differenziata e i tagli ai fondi per l'istruzione

Scuola - fuga dei prof con quota 100 : allarme per 45mila cattedre vuote : fuga dalla Scuola. A una settimana dalla scadenza dei termini per le domande di pensionamento anticipato con quota 100, sono circa 8.500 le richieste, tra professori e personale...

Scuola/ Educazione alla cittadinanza? No - lezione di conformismo... : Il recente caso del Liceo Copernico a Bologna induce ad una riflessione sul ruolo dei docenti e su quale sia il senso della cosiddetta "cittadinanza attiva"

Rifiutato all’asilo perché ha il diabete - come si convive con la malattia a Scuola? : Muoviti di piùConsuma più fibreLimita dolci & CoOcchio agli zuccheri nascostiDolcifica con le spezieDai precedenza ai carboidrati complessiAbbina sempre i carboidrati alle verdureCondisci con olio etra vergine d’olivaEscluso dall’asilo pubblico perché diabetico. È questa la denuncia del padre di un bambino che vive sull’Appennino reggiano. «Mio figlio di due anni e mezzo ha il diabete. La scuola pubblica non lo accetta, dovremo trasferirci ...

Maltrattamenti a Scuola - Tiziana Magnacca : 'Notizia che ha sconvolto tutti. Competenza non è nostra' : Il sindaco di San Salvo , Tiziana Magnacca , affida a un'intervista sul sito istituzionale il commento sui recenti fatti di cronaca che hanno portato alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di una maestra di una scuola dell'Infanzia per Maltrattamenti [ LEGGI ]. "È una notizia che ha sconvolto tutti - dice, tra ...