Procura Roma apre fascicolo su figlia ambasciatore Nord Corea

Stadio Roma - Frongia : 'Berdini dice che va in Procura se arriva l'ok - ma ci è già stato ' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Lo Stadio della Roma è di nuovo al centro dell'attenzione. Oggi Daniele Frongia , assessore allo Sport della Capitale, è intervenuto ai microfoni dei cronisti a margine della conferenza stampa di presentazione della Maratona di Roma per parlare del futuro impianto di Tor di Valle , e non solo. ...

Roma : la Procura indaga sull’incendio in aeroporto a Ciampino : La procura di Roma aprirà un fascicolo per incendio colposo in relazione al rogo divampato stamani in un magazzino dell’aeroporto di Ciampino nei pressi dello scalo partenze internazionali. Lo scalo è stato evacuato ed è rimasto chiuso per alcune ore. L'articolo Roma: la procura indaga sull’incendio in aeroporto a Ciampino sembra essere il primo su Meteo Web.

Inquinamento Roma : “La Procura indaghi sulle responsabilità per i morti da smog” : “L’amministrazione non e’ in grado di garantire la qualita’ dell’aria e la tutela della salute dei cittadini, e i dati diffusi oggi lo dimostrano”. E’ quanto afferma il Codacons in una nota, opo i dati diffusi dalla Onlus Cittadini per l’aria, secondo cui a Roma si registrano ogni anno 120 morti premature a causa dello smog. “Alla base dell’Inquinamento atmosferico in citta’ ...

Roma - la Procura indaga sui conti di Ama e sul bilancio bocciato. Sentita assessora dimissionaria Montanari : La Procura di Roma indaga sui conti di Ama Spa, la municipalizzata capitolina dei rifiuti. E sulla mancata approvazione del bilancio 2017. Per questo motivo i pm hanno ascoltato nella giornata di giovedì, come persona informata sui fatti, l’assessora all’Ambiente dimissionaria del Comune di Roma, Pinuccia Montanari. L’ormai ex componente della Giunta capitolina ha lasciato la carica venerdì scorso in polemica con la sindaca Virginia Raggi e con ...

Mondo di mezzo - Procura chiede 5 anni per l’ex sindaco di Roma Alemanno : “Condannare l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a cinque anni di carcere”. È la richiesta della procura di Roma nel processo che vede imputato l’ex ministro per corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell’inchiesta sul Mondo di mezzo-Mafia Capitale. Secondo l’accusa, Alemanno, tra il 2012 e il 2014 avrebbe ricevuto oltre 220mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. I soldi, in base ...

Sparatoria Roma - confessano gli autori. La Procura di Roma contesta la premeditazione : I due aggressori di Manuel Bortuzzo avevano parlato agli inquirenti di un tragico errore di persona. Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli ora sono in isolamento a Regina Coeli. Domani l'interrogatorio ...

Naufragio 117 migranti - Procura Roma chiede archiviazione : La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto per omissione in atti di ufficio in merito al Naufragio dello scorso 18 gennaio nel Mediterraneo, in acque libiche, che sarebbe ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - la Procura di Roma chiede nuovamente l’archiviazione : La procura di Roma ha chiesto una nuova archiviazione dell’indagine relativa all’omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Nel giugno scorso il gip, accogliendo una istanza avanzata dai legali della famiglia Alpi, aveva disposto ulteriori accertamenti dai quali però non sarebbero emersi elementi tali a proseguire le indagini. Il 26 giugno scorso il giudice per ...

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 15 persone nell’indagine sul nuovo stadio della Roma : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone indagate per i presunti illeciti legati alla costruzione del nuovo stadio della Roma. Tra le persone per cui è stato chiesto il processo ci sono l’imprenditore Luca

Stadio Roma - Procura chiede processo per Parnasi e altri 14 : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma . Il processo, chiesto dai pm capitolini coordinati dal Procuratore aggiunto ...

Stadio della Roma - Procura chiede rinvio a giudizio di Parnasi - Palozzi - Civita e Bordoni e altri 11 : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo, tra gli altri, per l'imprenditore Luca Parnasi,...

Battisti - Procura Roma chiede archiviazione per Salvini e Bonafede