Pedofilo arrestato in Trentino

USA - Pedofilo violenta neonata per 25 volte e si filma : arrestato : Una vicenda raccapricciante quella che si è palesata e che è stata smascherata negli Stati Uniti d'America, dove la vittima è ancora una volta, purtroppo, una bambina appena nata. L'ennesimo episodio di pedofilia si è verificato in Oregon da parte di Edd Lahar, un trentenne statunitense che ha violentato una bambina a partire dai suoi due mesi fino ai nove mesi di vita, e non contento ha deciso di registrare diversi video per immortalare la ...