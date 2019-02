Nasce il partito per gli immigrati | Sarà una lotta senza quartiere

ilgiornale

(Di venerdì 22 febbraio 2019) L'ultima novità si chiama "Cara Italia", un movimento nato per "dare voce a chi non ce l'ha, ai tanti delusi della mancata riforma della Bossi-Fini, dello Ius soli e delle politiche razziste dell'attuale maggioranza".A firmarne il "programma" è Stephen Ogongo, giornalista e originario del Kenya. Arrivato nel Belpaese ormai 25 anni fa, nel suo curriculum vanta l'insegnamento alla Università Gregoriana. All'età di 44 anni ha due figlie ed è caporedattore di 10 testate del gruppo "Stranieri in Italia". Lo scorso ottobre su Facebook ha dato vita a una pagina per sponsorizzare il movimento "Cara Italia". Le seimila adesioni raccolte, secondo quanto scrive Repubblica, potrebbero presto portare alla nascita di un vero e proprio. Il movimento, spiega Ogongo a Rep, "ha come protagonisti glie gli italiani che lavorano insieme contro il razzismo e tutte le altre forme ...