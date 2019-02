Il capo dello Stato Sergio Mattarella riceve il direttore di Repubblica Carlo Verdelli

L'ambasciatore francese è rientrato a Roma : incontro con Mattarella | Macron ha invitato il capo dello Stato a Parigi : Il diplomatico era Stato richiamato in patria il 7 febbraio dopo le tensioni per la visita del vicepremier a Parigi per incontrare i gilet gialli. Sbarcato a Fiumicino, è rientrato a Palazzo Farnese

L'ambasciatore francese è rientrato a Roma : incontro con Mattarella | Macron ha invitato il capo dello Stato a Parigi : Il diplomatico era Stato richiamato in patria il 7 febbraio dopo le tensioni per la visita del vicepremier a Parigi per incontrare i gilet gialli. Sbarcato a Fiumicino, è rientrato a Palazzo Farnese

capodanno : vietato l'utilizzo dello spray al peperoncino in diverse città ma non a Roma : Come ogni anno ci si prepara a festeggiare il Capodanno e questa volta alle misure antiterrorismo si aggiungono i divieti allo spray urticante, dopo la nota tragedia in discoteca a Corinaldo in cui hanno perso la vita alcune persone. Il divieto ad utilizzare lo spray al peperoncino Anche quest'anno in tutte le principali città italiane si organizzano eventi in piazza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. In occasione dei prevedibili ...