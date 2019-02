Xiaomi Mi 6 riceverà l’aggiornamento ad Android 9 Pie | insieme a Mi MIX 2 e Mi Note 3

Presto anche Xiaomi Mi 8 Lite riceverà la modalità Super Night Scene per la fotografia notturna : Wang Chuan, co-fondatore di Xiaomi , conferma che molto Presto anche Xiaomi Mi 8 Lite riceverà un aggiornamento con la Super Night Scene . L'articolo Presto anche Xiaomi Mi 8 Lite riceverà la modalità Super Night Scene per la fotografia notturna proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 riceverà la modalità notturna di Xiaomi Mi MIX 3 - intanto eccolo in un teardown : Anche Redmi Note 7, con la sua fotocamera posteriore da 48 megapixel, riceverà la modalità notturna per le foto, nel frattempo vediamo il primo teardown completo. L'articolo Redmi Note 7 riceverà la modalità notturna di Xiaomi Mi MIX 3, intanto eccolo in un teardown proviene da TuttoAndroid.