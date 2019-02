Steve Aoki ha le idee molto chiare sui BTS e sul k-pop in generale : Ecco cosa ne pensa The post Steve Aoki ha le idee molto chiare sui BTS e sul k-pop in generale appeared first on News Mtv Italia.

Steve Aoki sarà in Italia a giugno : ecco tutto quello che c’è da sapere sulla data : Take a look ;) The post Steve Aoki sarà in Italia a giugno: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla data appeared first on News Mtv Italia.

Steve Aoki ha le idee molto chiare sui BTS e sul k-pop in generale : via GIPHY Steve Aoki ha detto la sua anche in merito al k-pop, genere musicale che sta sempre più prendendo piede in tutto il mondo. "Quando scopri il k-pop resti stupefatto. Chiunque faccia clic ...