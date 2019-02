Matteo Salvini | M5s verso la scissione? Il piano del leghista per cancellare i grillini

Quei 3 milioni russi per Matteo Salvini : ecco l'inchiesta che fa tremare la Lega : I due condividono una visione del mondo anti-occidentale, la negazione dell'omosessualità, le istanze anti-abortiste, la necessità di riportare l'Ucraina sotto il controllo russo, l'egemonia di Putin ...

Ora "Soldi" di Mahmood si trasforma in "Porti" per fare il verso a Matteo Salvini : Da "Soldi" "Porti". Già, il brano di Mahmood, vincitore - con un mare di polemiche - di Sanremo 2019 è stato storpiato in "Porti" per fare il verso a Matteo Salvini.Come? Grazie alla fantasia delle trasmissione "Un giorno da Pecora", su Rai Radio Uno, la canzone (che sta spopolando anche su Spotify) è stata trasformata in un pezzo political-pop, il cui testo ironizza le battaglia politiche del ministro dell"Interno in materia di immigrazione, ...

Luigi Di Maio sul 'no' al processo a Matteo Salvini : 'Ha vinto la democrazia diretta' : Il Vicepremier e leader del partito politico 'Movimento 5 stelle', vincitore alle elezioni dello scorso 4 marzo, si è concesso ad un'intervista rilasciata ai microfoni del programma 'Di martedì', condotto da Giovanni Foris su La7. Luigi Di Maio ha tenuto ad avere voce in capitolo a margine del mancato processo a Matteo Salvini, il quale, secondo il Tribunale dei Ministri di Catania, sarebbe dovuto essere processato con il capo d'imputazione di ...

Elisa Isoardi / 'Matteo Salvini? Grande amore. Mi mancano i momenti passati insieme' : Elisa Isoardi, intervistata per Diva e Donna, parla di Matteo Salvini: 'La storia più importante. Mi mancano i momenti passati insieme'

Emma Marrone si schiera contro Matteo Salvini in un live - critiche sui social : 'Zitta' : L'altra sera Emma Marrone ha fatto un gesto che sta dividendo l'opinione pubblica: durante il concerto che ha tenuto a Eboli, la cantante si è palesemente schierata contro Matteo Salvini con una frase che tutti i siti stanno riportando in queste ore. 'Aprite i porti', ha urlato la salentina tra gli applausi del suo pubblico. Peccato che questo riferimento politico, fatto nel corso di un live, stia costando molto caro alla 34enne. Da quando ha ...

Caso Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : Attraverso un ricorso d'urgenza, presentato da uno studio legale al tribunale civile di Roma, 41 migranti eritrei che si trovavano a bordo della nave Diciotti hanno chiesto un risarcimento danni per "privazione della libertà personale", in seguito alla decisione del governo e del ministro dell'Interno di non farli sbarcare. I migranti chiedono a Conte e Salvini risarcimenti che vanno dai 42mila a 71mila euro.Continua a leggere

Caso Diciotti - Giulia Bongiorno : “Ho detto io a Matteo Salvini di sfruttare l’immunità” : Il ministro per la Pa, Giulia Bongiorno, ammette di essere stata lei a consigliare a Matteo Salvini di evitare il processo sul Caso Diciotti: "Se si fosse fatto processare sarebbe stato assolto, ma sarebbe rimasto sotto processo per dieci anni e nel frattempo sarebbe stato sempre additato. Sono stata io a consigliare di non rinunciare all'immunità".Continua a leggere

Elisa Isoardi : “Matteo Salvini? Mi manca la quotidianità con lui - i momenti passati insieme” : “Non sono nata per fare la first lady. Non so nemmeno se ne sarei capace. Sono una testa pensante e non smetterò di esserlo”, a parlare è Elisa Isoardi che nel corso di un’intervista al settimanale Diva e Donna torna sulla chiacchierata relazione con il vicepremier Matteo Salvini: “Mi manca la quotidianità con lui, i momenti passati insieme, anche se poi alla fine ci vedevamo poco, ma quel poco pesava, eccome”. Parole dolci da parte ...

Matteo Salvini - il retroscena : Giorgia Meloni entra nel governo - Guido Crosetto ministro della Difesa : Se la crisi economica che sempre più si sta delineando dovesse mettere in crisi il governo giallo-verde, lo stesso esecutivo sarà costretto ad allargare la maggioranza e in questo scenario, scrive Augusto Minzolini su Il Giornale, non solo si fa sempre più concreta l'ipotesi di una manovra correttiv

E Giulia Bongiorno disse a Matteo Salvini : "Prenditi l'immunità" : "Sì è vero, sono stata io a consigliare Salvini di non rinunciare all'immunità per il caso Diciotti". In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro della P.A. Giulia Bongiorno conferma quanto già circolava da tempo sui consigli dati da esperto legale difensore al vice premier leghista, nonostante la convinzione che "se Salvini si fosse fatto processare per le accuse dei giudici di Catania sarebbe stato ...