Lazio | Comuni Ricicloni | Cori al 72% di differenziata

Evasione fiscale - cala il contributo dei Comuni al recupero. “Ma le Entrate archiviano le segna Lazio ni senza spiegare” : Davvero i Comuni contribuiscono troppo poco alla lotta all’ Evasione delle tasse statali? I dati ufficiali mostrano che le “soffiate” inviate dagli enti locali all’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni sono crollate. Ma secondo gli enti locali dietro il calo delle segnalazioni c’è anche il fatto che non sempre i controllori del fisco si attivano nei confronti dei presunti furbetti. Per cui – è il ragionamento ...

Investito sulla circumval Lazio ne - morto un extracomunitario : extracomunitario , di cui ancora non si conoscono le generalità, Investito sulla circmvallazione esterna, in un tratto di competenza del comune di Mugnano. L'uomo sarebbe stato Investito da un'...

Maltempo : neve nel Palermitano - Comuni isolati e circoLazione in tilt : Palermo resta nella morsa del gelo. La neve che è caduta abbondante nei Comuni del comprensorio ha imbiancato ieri sera anche il capoluogo, facendo registrare un brusco calo delle temperature. Spalaneve e spargisale in azione su diverse strade dell’entroterra, dove la coltre bianca ha creato disagi alla circolazione. La statale Palermo–Agrigento è chiusa ai mezzi pesanti nei pressi di Lercara Friddi per la presenza di neve e ...