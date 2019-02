Juventus | la sconfitta fa male anche in Borsa | tracollo del titolo

La Juventus alle prese con la novità di una sconfitta. La visita di Agnelli : Scricchiolii con la Lazio Che succede alla Juventus? Siamo abituati a vederla vincere, sempre, ed invece l’eliminazione dalla Coppa Italia sta assumendo toni da allarme rosso in vista dell’Atletico. In verità i primi segni di scricchiolio si erano visti contro la Lazio, partita vinta in extremis. “Mai vista la Juve così in difficoltà” le parole di Simone Inzaghi. Al punto che lo stesso allegri ne ha parlato ieri nel post ...

Juventus - visita di Agnelli alla Continassa dopo la sconfitta in Coppa Italia : La sconfitta contro l'Atalanta ha lasciato grande amarezza in casa Juventus. Anche e soprattutto perché i bianconeri non sono riusciti ad incidere come volevano. Quella di ieri è stata una delle peggiori prestazioni della Juve degli ultimi tempi e i singoli non sono riusciti a essere determinanti. Inoltre, l'infortunio di Giorgio Chiellini non ha di certo aiutato. Questa mattina, la Juve si è immediatamente ritrovata alla Continassa per iniziare ...

Juventus sconfitta ed incerottata : scatta l'allarme Champions : Anche se Massimiliano Allegri , a ragione vista la sua posizione, ammonisce tutti, "Nessun campanello d'allarme" ,, la Juventus che esce dalla Coppa Italia fa rumore, a maggior ragione se la prima ...

Juventus-Chievo - Di Carlo : “Vedo segnali positivi nonostante la sconfitta” : Juventus-Chievo 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “La Juventus è forte, non lo scopre il Chievo. Siamo venuti qua non solo per difendere, ma per impensierirli. Loro sono stati bravi a segnare al primo tiro, poi […] L'articolo Juventus-Chievo, Di Carlo: “Vedo segnali positivi nonostante la ...

Champions - Juventus sconfitta ma Allegri non ne fa un dramma : BERNA - Allegri l'ha presa con ironia: 'Siamo bravi a perdere le partite che con contano niente', diceva dopo aver archiviato la seconda sconfitta in sei partite , ininfluente come quella con il ...

Champions League - la Juventus perde ma passa agli ottavi come prima. Sconfitta indolore pure per la Roma : ora le urne : L’ultima giornata di Champions League termina con un solo pareggio conquistato dalle squadre italiane. Ma è quello che è costato l’eliminazione all’Inter, relegata in Europa League insieme al Napoli battuto dal Liverpool. Fanno molto meno male invece le sconfitte di mercoledì sera di Juventus e Roma. I bianconeri si giocavano il primo posto nel girone, ma contro gli svizzeri dello Young Boys è arrivato il primo vero scivolone ...

Diretta/ Young Boys-Juventus - risultato finale 2-1 - streaming video Rai 1 : sconfitta indolore per i bianconeri : Diretta Young Boys Juventus, streaming video Rai: ultima fatica nel girone di Champions League per i bianconeri, che devono confermare il primo posto.